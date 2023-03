Real izgublja stik z Barcelono, »rdeči« so se znesli nad »rdečimi vragi«

V današnji zadnji tekmi 24. kola elitne španske lige sta se madridski Real in Betis razšla brez zadetkov. To pomeni, da ima Barcelona, ki je popoldne tesno z 1:0 ugnala Valencio, zdaj na vrhu lestvice že zajetnih devet točk naskoka pred Madridčani.

Real bi se lahko s tremi točkami približal Kataloncem na sedem točk, toda v obračunu ekip z vrha lestvice so nogometaši iz španske prestolnice osvojili le točko. Bili so sicer boljši in si ustvarili več priložnosti, toda trdna domača obramba in vratar Claudio Bravo niso klonili. Betis je zdaj pri 41 točkah na petem mestu, Barcelona jih ima 62, Real pa 53.

Barcelona je težje od pričakovanj strla odpor Valencie, ki v tej sezoni ne blesti in se bori proti izpadu v drugo ligo. Premoč v prvem delu so Katalonci kronali z golom Raphinhe, toda v nadaljevanju blaugrani ni šlo po načrtih, saj je Ferran Torres zapravil enajstmetrovko, Ronald Araujo pa je prejel rdeči karton. A so gostitelji ohranili minimalno prednost za zmago.

Valladolid je z 2:1 premagal Espanyol, na drugi večerni tekmi sta se Rayo Vallecano in Athletic Bilbao razšla z neodločenim izidom 0:0.

Že v soboto je Atletico Madrid Jana Oblaka kar s 6:1 odpravil Sevillo. S trinajsto zmago je skočil na tretje mesto (45) in na lestvici prehitel Real Sociedad, ki je v petek doma zgolj remiziral s Cadizom.

Kolo se bo jutri sklenilo s tekmo Osasuna – Celta Vigo.

Real in Betis sta se razšla brez zadetkov. FOTO: Cristina Quicler/AFP

Handanović spet le na rezervni klopi

V 25. kolu italijanskega prvenstva pa so nogometaši milanskega Interja premagali Lecce z 2:0, v večernem derbiju pa je Roma z 1:0 ugnala Juventus. Pred tem je Sampdoria proti Salernitani igrala 0:0, z enakim izidom se je Spezia razšla z Verono.

Inter Samirja Handanovića, slovenski vratar je bil spet le na rezervni klopi, je gostil Lecce in mu v vsakem polčasu zabil po zadetek. V prvem je v 29. minuti zadel Henrih Mhitarjan, v drugem pa v 53. Lautaro Martinez.

Spezia je v dvoboju 17. in 18. ekipe z lestvice proti Veroni imela skoraj 70 odstotkov žogo v sovji posesti, tudi večkrat streljala, a ni zmogla do zadetka. Tio Cipot ni dobil priložnosti za igro pri gostiteljih.

V Genovi je bil enak izid med Sampdorio, pri kateri je vratar Martin Turk sedel na klopi za rezerviste, in Salernitano, za katero je Domen Črnigoj igral v prvem polčasu.

Večerni derbi med Romo in Juventusom so dobili Rimljani. Tekmo je v 53. minuti odločil gol Gianluce Mancinija. Roma je s tremi točkami na četrtem mestu lestvice prehitela Milan, Torinčani pa so zamudili priložnost, da se kljub odvzemu 15 točk približajo mestom, ki vodijo v ligo prvakov.