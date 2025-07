Okrepitvi za Barcelono in Real, Ronaldo ima novega trenerja

Španski nogometni prvak Barcelona je podpisal pogodbo z desnim krilnim igralcem Roonyjem Bardghjijem iz Københavna, Šved je za Dance dosegel 15 golov na 84 tekmah, potem ko je v sezoni 2021/22 prišel v prvo ekipo. »Krilni igralec je podpisal pogodbo za naslednje štiri sezone, do 30. junija 2029,« je Barca sporočila v izjavi, ne da bi navedla vrednost prestopa.

Španski mediji pa ocenjujejo, da se je 19-letnik Barceloni pridružil za približno 2,5 milijona evrov. Maja 2024 si je Bardghji hudo poškodoval koleno, zaradi česar je bil skoraj eno leto odsoten iz igre, mladenič pa se je vrnil marca 2025. Bardghji je postal druga okrepitev Barcelone to poletje, potem ko so Katalonci iz lokalnega tekmeca Espanyola pripeljali vratarja Joana Garcio.

Real Madrid je medtem podpisal pogodbo s španskim branilcem Álvarom Carrerasom iz Benfice, 22-letni levi bočni branilec se je španskemu klubu pridružil za 50 milijonov evrov in podpisal šestletno pogodbo. Carreras je bil del mladinskega pogona Real Madrida od leta 2017 do 2020, preden se je pridružil Manchester Unitedu.

Portugalski trener Jorge Jesus pa je prevzel vodenje savdskega Al-Nasra. Sedemdesetletnik se bo pri savdskem klubu pridružil zvezdniškemu rojaku Cristianu Ronaldu. Medtem je italijanski velikan Milan potrdil, da je dokončno njegov član postal Hrvat Luka Modrić.

Jorge Jesus je zadnji dve leti vodil velikega savdskega tekmeca Al-Hilal. Na klopi se je tam zadržal 99 tekem in v tem času dosegel 80 zmag, deset remijev in devet porazov. V sezoni 2023/24 je bil z Al-Hilalom državni prvak. Jorge Jesus je v karieri vodil številne klube, med drugim je bil na klopi portugalskih velikanov Benfica, Sporting in Braga, v tujini pa se je preizkusil še na klopi brazilskega Flamenga in turškega Fenerbahčeja.