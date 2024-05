Rimski gospod Claudio Ranieri je izpolnil svoje poslanstvo

Italijanski nogometni strokovnjak Claudio Ranieri, ki je leta 2016 z Leicester Cityjem presenetljivo osvojil naslov angleškega prvaka, se je pri 72 letih odločil upokojitev. Ranieri, po duši in srcu Rimljan, je zadnjo tekmo vodil v četrtek, ko je njegov Cagliari izgubil proti Fiorentini z 2:3. Kljub porazu so navijači Ranierija v pokoj pospremili z bučnim aplavzom, igralci pa so mu pripravili špalir, tudi vsojo zadnjo misijo je opravil s slovesom trenerja za posebne naloge. Cagliari je najprej vrnil v Serie A, v tejs ezoni pa ga tudi obdržal mednajboljšimi.

»Vse ima začetek in konec. Edino pošteno je, da končam tam, kjer sem začel,« je dejal Ranieri, ki je Cagliari vodil že leta 1988. Kot trener je vodil še niz italijanskih prvoligašev, vključno z Juventusom, Romo in Interjem. V Angliji je bil ob Leicestru še trener Chelseaja, Fulhama in Watforda, v Španiji pa Valencie in Atletica Madrida.

»Sreča ne pride sama od sebe, treba jo je poiskati. Bil sem srečen človek. Želel sem biti nogometaš, kar mi je uspelo. Potem sem 30 let poskušal ugotoviti, ali razumem nogomet. Poskusil sem in uspelo mi je,« je še povedal Ranieri.