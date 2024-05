Rogaška, poraženka za zeleno mizo, bo imela navijače tudi v Mariboru

V nadaljevanju preberite:

Nogometna odločitev za zeleno mizo je slovensko klubsko sezono spremenila v edinstveno: končala se bo brez dodatnih kvalifikacij in nenavadnim drevišnjim pokalnim finalom v Stožicah (20.30, sodnik Dejan Balažič) med zdaj že bivšim prvoligašem Rogaško in drugoligašem šampionskega slovesa Gorico. Veliki favorit je moštvo, ki je le eno sezono plesalo v 1. SNL, Gorica pa bo lovila že četrto pokalno zvezdico. V predigri 33. finala v samostojni Sloveniji se bosta za lovoriko pomerili še ženski ekipi, prvakinje Mure Nono in tretjeuvrščene iz prvenstva Ljubljane.

Zakaj bi zmaga Rogaške razveselila vijolične in zakaj bi zmaga Gorice bila slaba za Bravo?