Sinove volkulje prevzel znani strokovnjak

Gian Piero Gasperini je novi trener Rome. Nekdanji trener Atalante je podpisal triletno pogodbo z rumeno rdečimi, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA.

Sedeminšestdesetletni Gasperini je uspešno devetletno delovanje v klubu iz Bergama zaključil z vrhuncem in z zmago v evropski ligi 2023/24. Roma je v izjavi za javnost zapisala, da so lastniki in odhajajoči trener Claudio Ranieri prepričani, da je Gasperini pravi človek za to vlogo.

V vodstvu ekipe iz italijanske prestolnice so dodali, da je Gasperinijeva kariera doslej zaznamovana z inovativno taktiko, delovno etiko in izjemno sposobnostjo vrednotenja igralcev.