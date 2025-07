Rumeno-modri bogatejši za kar 15 tujih strokovnjakov

V nadaljevanju preberite.

Nogometna družina iz Domžal je v zadnjih sezonah iztirila z uspešnih tirnic. Dolga leta jo je krasil predvsem kakovosten razvoj mladih igralcev, številne so donosno prodali na tuje, ob tem je bilo člansko moštvo stabilen prvoligaš. Nazadnje so se rumeno-modri rešili izpada iz elitne druščine v dodatnih kvalifikacijah s kranjskim Triglavom. Kmalu zatem je odjeknila vest, da ob Kamniško Bistrico prihajajo novi šefi iz tujine. Prvi operativec kluba je postal Hrvat Slaven Marasović.

Dalmatinec je dobrim poznavalcem nogometnega dogajanja na področju bivše Jugoslavije znan, ker je med letoma 2015 in 2019 vodil nadzorni odbor splitskega Hajduka. »Takrat sem spoznal veliko strokovnjakov, med njimi tudi tesnega sodelavca Nikico Krnića, ki se mi je priključil v Domžalah. Spoznali smo ogromno ljudi, ki so delali na razvoju mladih igralcev. Po izkušnjah v Hajduku sem ostal v nogometu, osredotočil sem se na raziskave in svetovanje. Dve leti smo sestavljali skupino strokovnjakov iz vseh vetrov, se pripravljali za prevzem kakšnega kluba iz regije. Ko smo svoj načrt predstavili vlagatelju, mu je bila ideja všeč. Po raziskavi tržišča smo spoznali, da nam najbolj ustreza Slovenija. Kot da je Stane Oražem z Domžalami čakal na nas, ugotovili smo, da smo združljivi, zato smo zastavili skupni projekt,« razloži Marasović, ki poudarja, da jih je v prvi vrsti pritegnila uveljavljena domžalska akademija z zgledno infrastrukturo, internatom za igralce in drugim.