Schweini in Ana vsaj en mesec brez snidenja

Romance in pozneje porole med znanimi športnimi pari pogosto odmevajo. Bodisi med navdušenci po športni plati med akterjema bodisi med tistimi, ki podrobno spremljajo družabno kroniko po številnih tabloidih. In zato ne preseneča, da sta od začetka skupne poti nenehno pod drobnogledom javnosti nekdanji odlični nemški reprezentant in Bayernova klubska ikona Bastian Schweinsteiger ter Ana Ivanović, upokojena srbska teniška zvezdnica, zmagovalka Roland-Garrosa 2008 in takrat tudi št. 1 lestvice WTA.

In če je pred dnevi münchenski tednik Bunte prvi objavil novico o domnevni ločitvi slovitega športnega para še z vprašajem, zdaj o slednjem ni več sledi. Ana se je z njunimi tremi sinovi vrnila v domači Beograd, skupni dom v Kitzbühlu je prazen, upokojeni nogometni as pa potuje po širnem svetu.

Opravlja namreč vlogo promotorja lige prvakov, v teh dneh je v Jakarti, kjer navdušenim domačinom predstavlja prestižni pokal. Nato se bo neposredno preselil v Južno Afriko, od tod pa v Zambijo in Kenijo. Tako ga ne bo v Evropi do srede maja. Deluje brezskrbno, javno ne omenja namigov o ločitvi, a prijatelji, predvsem iz njegovega münchenskega kroga, znajo povedati, da je desetletje odmevne romance – žal – končano ...