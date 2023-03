Še vedno ga boli košarica Julie Roberts

Pep Guardiola je v sedmih letih, odkar je trener Manchester Cityja, osvojil že 11 lovorik, štirikrat je bil angleški prvak. Ampak naslov v ligi prvakov se mu vztrajno izmika. Najbližje ji je bil, ko je City predlani v finalu izgubil proti Chelseaju.

Po zmagi proti Leipzigu s 7:0 na povratni tekmi osmine finala je Katalonec malce zmedel novinarje, ko so ga povprašali, ali je čas za evropsko krono. »V življenju imam tri vzornike: Michaela Jordana, Tigerja Woodsa in Julio Roberts,« je odgovoril Guardiola.

Kaj ima tukaj početi »vsiljivka«, ameriška filmska igralka Julia Roberts? »Pred leti je prišla v Manchester. Čeprav Manchester United ni bil več dober in smo bili mi že boljši od njega, je šla na Old Trafford. Nas ni prišla niti pozdravit. Tudi če osvojim ligo prvakov, to ne bo zadoščenje za bolečino, ker nas je Julia Roberts takrat ignorirala.«