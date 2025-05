Šeško brez gola, Leipziga ne bo v ligi prvakov

Po sobotnih tekmah 33., predzadnjega kola nemške nogometne lige se je Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla z 0:0 proti Werderju poslovil od možnosti za ligo prvakov v naslednji sezoni. Holstein Kiel Davida Zeca pa je izgubil z 1:2 s Freiburgom in nima več možnosti za obstanek v elitni konkurenci.

Zasedba s severa Nemčije, ki se ji je Zec pridružil v zimskem prestopnem roku in je vse odtlej pomemben člen obrambe, se tako po eni sezoni poslavlja od najvišje ravni. Še zadnje teoretične možnosti so nogometaši Kiela (Zec je tudi tokrat začel v prvi postavi in odigral vso tekmo) zapravili s porazom proti Freiburgu, za katerega je zmagoviti gol za zasuk po zaostanku iz prvega dela dosegel Lucas Höler.

Ker je na tekmi v Berlinu Heidenheim visoko s 3:0 premagal Union, ima zdaj 29 točk, Kiel je ostal pri 25 in v zadnjem kolu tako tekmecev na 16. mestu ne more več ujeti. V Nemčiji zadnji moštvi izpadeta neposredno (to sta zdaj že zanesljivo zadnji Bochum in predzadnji Kiel), 16. pa se v kvalifikacijah bori za obstanek s tretjim drugoligašem.

David Zec (levo) se s Holstein Kielom poslavlja od prve nemške lige. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Uspeh Freiburga pa pomeni tudi, da zdaj Leipzig ne more več računati na ligo prvakov v naslednji sezoni. Po le neodločenem izidu 0:0 v Bremnu je namreč pri 51 točkah, Freiburg pa jih ima 55 in je četrti. To je zadnje mesto, ki še prinaša uvrstitev v ligo prvakov v bundesligi. Možnosti za preboj v elitno tekmovanje ima še Borussia Dortmund, ki jo tekma tega kola z drugim Bayerjem čaka v nedeljo, s tekmo manj ima sicer enako število točk kot Leipzig.

Pri saški ekipi je tokrat od Slovencev igral le Šeško do 69. minute, Kampla zaradi kartonov ni bilo v postavi. Leipzig je bil boljši vso tekmo in imel veliko premoč, vendar ostal brez zadetka. Leipzig je trenutno celo na sedmem mestu, ki ne prinaša evropske sezone, a ima enako število točk kot Mainz in Dortmund, tako da ostaja v boju za evropsko ali konferenčno ligo.