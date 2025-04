Šeško z golom pomagal Leipzigu do zmage

Nogometaši Leipziga z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom so v 28. kolu nemške lige gostili Hoffenheim in zmagali s 3:1. Holstein Kiel je z Davidom Zecem gostoval v Mainzu in igral 1:1.

Leipzig je slabo začel obračun s Hoffenheimom in se znašel v zaostanku v 11. minuti, ko tudi vratar Peter Gulacsi ni prav zgledno posredoval po strelu z razdalje. Šeško pa je v 24. minuti izid izenačil, potem ko je streljal z glavo, tudi pri tem poskusu se vratar gostov ni posebej proslavil. Za Šeška, ki je zadel že pred dnevi v pokalu, je bil to 11. gol v tem prvenstvu in 19. v vseh tekmovanjih.

Takoj zatem je Leo Østigård dobil rdeči karton, ko je kot zadnji igralec obrambe naredil prekršek nad Loisom Opendo, številčno prednost pa so domači unovčili v 43. minuti, ko je Ridle Baku zadel za 2:1. V uvodu drugega dela je Šeško, ki je igral vso tekmo, spet nevarno meril z glavo, v 63. minuti pa malo mimo vrat z nogo.

V 61. minuti so gosti kljub igralcu manj zadeli (oziroma so domači dosegli avtogol), a iz prepovedanega položaja. V 70. minuti je Gulacsi dvakrat rešil svojo ekipo, v 84. minuti pa je Yussuf Poulsen kmalu po vstopu v igro izkoristil svojo drugo priložnost za končnih 3:1. Kampl ni dobil priložnosti za igro.

Zadnjeuvrščeni Holstein Kiel, pri katerem je Zec igral vso tekmo, je dobil prvi polčas v Mainzu pri četrtouvrščeni ekipi prvenstva, potem ko je v 34. minuti zadel Alexander Bernhardsson. V drugem je Mainz izenačil v 75. minuti.