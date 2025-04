Šeško zabil gol, Leipzig ni strl Kiela Davida Zeca

Nogometaši v Nemčiji za konec tedna igrajo tekme 30. prvenstvenega kola. V slovenskem obračunu je Holstein Kiel Davida Zeca na gostovanju pri Leipzigu Benjamina Šeška – ta je v 74. minuti izenačil – iztržil neodločen izid 1:1.

To je pomembna točka za Kiel, saj mu bo, tudi zaradi poraza Bochuma, pomagala v boju za obstanek. V prvem polčasu so bili gostje dejavnejši, tik pred iztekom pa so tudi povedli po nasprotnem napadu, ko je zadel Japonec Šuto Mačino.

V nadaljevanju se je dvoboj za Zeca predčasno končal. Po nasprotnem napadu svoje ekipe je silovito trčil z vratarjem Leipziga Petrom Gulacsijem, oba igralca sta obležala na zelenici. Domačega vratarja so morali odnesti na nosilih, slovenski branilec Kiela je sam zapustil igrišče, a so morali na obeh straneh poseči po menjavah.

Pri Leipzigu je od slovenskega dvojca tokrat igral le Šeško, Kevina Kampla zaradi lažje poškodbe ni bilo v postavi. Šeško je v 74. minuti poskrbel za izenačenje; po prekršku obrambe Kiela v kazenskem prostoru je domača ekipa dobila enajstmetrovko, ki jo je slovenski napadalec izkoristil za 12. ligaški gol v sezoni. Domačim bi nekaj minut zatem skorajda uspelo pripraviti zasuk, a je bil gol Loisa Opende zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V končnici so domači še pritiskali, a je bil nekajkrat zbran nasprotni vratar Thomas Dähne.

Vodilni Bayern je na gostovanju pri Heidenheimu dosegli pričakovano zmago (4:0); domače je načel Harry Kane s 24. golom v sezoni, še v prvem polčasu sta zadela še Konrad Laimer in Kingsley Coman. Še višje vodstvo gotov je z nekaj odličnimi obrambami preprečil Kevin Müller. Joshua Kimmich je zadel za 4:0, potem se je ritem umiril in Bayern je zanesljivo zmagal.