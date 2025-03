Simon Rožman sprejel velik izziv na Hrvaškem

Slovenski nogometni trener Simon Rožman je postal novi trener hrvaškega prvoligaša Osijeka. Rožman (41) bo na klopi Osijeka nasledil Italijana Federica Coppitellija, ki je moral po nizu slabih rezultatov zapustiti Opus Areno. Osijek je na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah izgubil petkrat zaporedoma, v zadnjem nastopu pa je kot gostitelj odigral tekmo brez golov proti Varaždinu.

Osijek je trenutno na šestem mestu prvoligaške lestvice, v polfinalu pokala pa ga v Koprivnici čaka gostovanje pri Slaven Belupu. To bo za Rožmana vrnitev v hrvaški nogomet, saj je od leta 2019 do 2021 vodil Rijeko, s katero je osvojil hrvaški pokal, nato pa s klubom z Rujevice dosegal zelo dobre rezultate v skupinskem delu evropske lige.

Rožman je pred Rijeko vodil Celje in Domžale, po delu na Rujevici pa Maribor, nato spet Celje in Domžale, njegova zadnja služba pa je bila v Sarajevu. Rožmana bodo v klubu uradno predstavili v petek, ko bodo znane tudi podrobnosti pogodbe med obema stranema. Rožman in Osijek sta podpisala pogodbo za naslednjih 2 leti in pol.