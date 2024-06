Timi Max Elšnik končal Olimpijino poglavje, Victor Sanchez ga bo začel

Izbor 48-letnega Victorja Sancheza del Ama za trenerja nogometašev Olimpije ni presenetljiv in pomeni vrnitev h igralni podobi in filozofiji, ki jo je uspešno uveljavil ter začinil z dvojno lovoriko Albert Riera. V Špančevem trenerskem štabu bo po njegovi izbiri tudi prvi pomočnik in trener vratarjev. Svoje novo poglavje v trenerski karieri bo Del Amo, ki je otrok Reala, za katerega je na članski ravni v dveh sezonah zbral 65 tekem in dosegel sedem golov, začel 17. t. m..

Olimpija bo v Evropi začela najpozneje od slovenskih klubov, in sicer v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo, 25. julija.

»Nikoli ne veš, ali bo bila izbira pravilna. Toda njegov način dela in razmišljanje ustreza našim pogledom. Veseli nas, da je zelo motiviran za delo, zaslužek ni bil v ospredju. Pogodba je triletna, po načelu 1+1+1,« je nekaj podrobnosti o trenerju, ki je deloval že pri Olympiakosu, Betisu, Deportivu La Coruni, Malagi, nazadnje pa pri Cartageni, razkril Olimpijin direktor Igor Barišić.

V igralskem kadru ni pričakovati številčnejših odhodov ali prihodov. »Zanesljivo se bo od Olimpije poslovil dosedanji kapetan in reprezentant Timi Max Elšnik, plus še trije, štirje igralci,« je še dodal direktor.

Del Amo, v igralski karieri v zvezni igralec, je najboljše igralsko obdobje imel pri Deportivu iz La Corune, za katerega je v letih od 1999 do 2006 zbral 210 tekem in dosegel 30 golov. V tujini je igral pri grškem velikanu Panathinaikosu.

Pod vodstvom predsednika kluba Adama Deliusa je Španec že šesti trener. Pred njim so bili Dino Skender, Robert Prosinečki, Albert Riera, Joao Henriques, Zoran Zeljković.