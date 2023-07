Štajerci prerešetali mrežo gostiteljev v Domžalah

Nogometaši Maribora so v predzadnji tekmi 1. kola Prve lige Telemach v Domžalah premagali Radomlje s 4:0. Mariborčani so po težavah v prvem kolu kvalifikacij evropske konferenčne lige proti malteški Birkirkari, ki so jih resda uspešno rešili, zelo prepričljivo začeli novo državno prvenstvo. Radomlje, ki lani niso izgubile zadnjih 11 prvenstvenih tekem, letos pa jih na začetku zaradi kazni ne sme voditi trener Oliver Bogatinov, so nadigrali in s tremi goli Arnela Jakupovića zanesljivo zmagali.

Že v soboto smo videli tri zanimive tekme, pod drobnogledom pa je bil derbi kola na Bonifiki. Koprčani so strli odpor Olimpije in napovedali zanimivo sezono 2023/24. Zvečer bodo igrali še zadnjo tekmo kola v Kidričevem, kjer se bo predstavil na klopi Celja novi trener Albert Riera.

Na derbiju kola v Kopru je bil domači trener Zoran Zeljković bolj vesel kot njegov ljubljanski kolega Joao Henriques. FOTO: Jože Suhadolnik/delo