Slovenija se bo uvrstila na evropsko prvenstvo, ker prevladuje odlično vzdušje

Iz ozadja, a vseeno močno vpet v nogometna dogajanja drugi najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance Milivoje Novaković spremlja, kaj ustvarja in ponuja slovenski klubski ter reprezentančni nogomet. Eden od pomočnikov selektorja Matjaža Keka je v senci le dokler se ne "vname". In ko se, je pogovor o nogometu, reprezentanci, igralcih, 1. SNL ali o zasebnem življenju, kakršnega je iz dopustniškega okolja imel za Delo, lahko tudi neskončen.

Milivoje, na prvo žogo bi rekli, da uživate, ko lahko delujete iz ozadja, zunaj soja žarometov in niste tako zagreti za najbolj vznemirljive nogometne teme?

Rad imam mir in se odlično počutim, ko se lahko skrijem. Kot na primer tukaj na Crvenem vrhu, kjer se lahko sprostim, umaknem od vsega vrveža in napolnim baterije. Ko sem prvič prišel v to okolje, leta 2010, nisem več razmišljal. To je to, sem rekel in vzel stvari v svoje roke. Ugaja mi bližina, vem, kako naporno je, ko se voziš v službo. Tudi po eno uro sem se vozil na treninge, zdaj imam toliko in nekaj minut več do doma.

Nogomet ostaja vaša prva tema. Se bo Slovenija uvrstila na evropsko prvenstvo?

Žal mi je, da nismo premagali Danske. A mi je všeč, ker smo urejena reprezentanca, ki ima odličen mlajši rod. Zagotovo se bomo uvrstili na euro. Zato, ker vem, kakšno je vzdušje v slačilnici. Če je tam vse pozitivno, potem je vse tako, kot mora biti. Ta reprezentanca je mlada, v povprečju stara 26 let, ima še čas, toda ne bomo čakali, ker nihče ne čaka v športu. Rodov ni mogoče primerjati, ampak nogomet se razvija. Nekoč so v reprezentanci igrali tridesetletniki, zdaj mlajši. Osebnostno so drugačni.