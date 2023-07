Jubilant Srečko Katanec: Najlepše mu je ob morju in v krogu družine

V nadaljevanju preberite:

Danes je dopolnil okroglih 60 let Srečko Katanec, najtrofejnejši slovenski nogometaš in najuspešnejši selektor v zgodovini Slovenije. Ljubljančan je praznoval jubilej v svoji poletni rezidenci v hrvaški Istri, obkrožen z najbližjimi, med katerimi je od septembra 2020 tudi njegov prvi vnuk. Vesel je bil našega klica. Rad se pogovarja o nogometu, navsezadnje je prerodil in uspešno vodi tudi reprezentanco Uzbekistana, ob tem pozorno spremlja tudi drugo dnevno dogajanje.

V pogovoru s Katancem smo odprli številne tematike, od značilnosti Uzbekistana, tamkajšnje nogometne reprezentance, do razlogov, zakaj se vedno znova vrača v Slovenijo in v hrvaški del Istre. Kdo pomaga Katancu v Uzbekistanu, kakšne možnosti pripisuje Sloveniji v boju za euro 2024 in zakaj je Ljubljančan uspešno prerodil vse reprezentance, ki jih je doslej vodil?