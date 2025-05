Stara dama tik pred dvanajsto ob dve točki

Nogometaši Lazia in Juventusa so odigrali osrednjo tekmo sobotnega dela 36. kola italijanske lige. Ta se je končala z 1:1, kar napoveduje še zanimive boje v zadnjih dveh kolih za preboj v ligo prvakov. Za goste je zadel Randal Kolo Muani v 51., za domače pa Matias Vecino v 96. minuti.

Lazio in Juventus, ta je zadnje pol ure igral brez izključenega Pierra Kaluluja, sta trenutno pri 64 točkah na petem oziroma četrtem mestu. To še zadnje prinese vozovnico za ligo prvakov. Prvi dve mesti sta oddani za Napoli in Inter, tretje pa bržčas za Atalanto, ki je pri 68 točkah.

Nedeljski spored bosta sicer odprla Udinese Sandija Lovrića in Jake Bijola ter že drugoligaš Monza.