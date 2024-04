To ni clasico z belim baletom, klasika je Labodje jezero

Nogometni derbi med madridskim Realom in Barcelono ni klasika (clasico). Klasika je, ko moraš vsak dan v službo, ko moraš vsak večer doma gledati ženo, ko ti politiki vsak dan lažejo, ko vedno izgubiš živce, ko odpreš položnice in zagledaš zneske na njih ...

Dvoboj Real Madrida in Barcelone je un espectaculo (en spektakel)! Čeprav nekateri trdijo drugače, a o tem pozneje. Glavna rdeča nit tokratnega, nedeljskega (ob 21. uri) obračuna kastiljskega in katalonskega velikana je, da ima Real po 31 odigranih kolih španskega prvenstva na čelu razpredelnice osem točk prednosti (78:70) pred drugo Barço. Če varovanci Carla Ancelottija zmagajo, si lahko že začnejo hladiti šampanjec za končno slavje. To bo 257. spektakel med obema kluboma, Real je v nizu štirih zaporednih zmag v la ligi, pri tem pa na tekmo povprečno dosega po 2,75 gola. Na domačem igrišču je dobil tri od zadnjih štirih večnih derbijev, tudi preboj v polfinale lige prvakov prek hrbta branilca naslova Manchester Cityja je še dodatno dvignil samozavest belega baleta.

Barcelona je v četrtfinalu evropskega elitnega klubskega tekmovanja izpadla proti Paris Saint-Germainu, brani naslov najboljšega v Španiji, na štadion Santiago Bernabeu pa prihaja z desetimi zaporednimi ligaškimi tekmami brez poraza (osem zmag, dva remija). Tekmeci katalonskemu klubu tudi v zadnjih šestih obračunih niso zabili gola. Trener Xavi je še vedno razburjen zaradi sojenja v obračunu s PSG, tokrat bo moral biti zbran od prve minute, saj so zvezde v letošnji sezoni očitno bolj naklonjene belemu baletu, tokratni derbi bo pravo nogometno »labodje jezero«. A v nedeljo ne bo baleta, polnega tematike o ljubezni, izdaji in moči prave ljubezni, da premaga zlo.

Trener Barcelone Xavi in Raphinha nočeta biti razočarana tudi v nedeljo. FOTO: Albert Gea/Reuters

Barça je slaba

Med Realom in Barcelono ni ljubezni, je izdaja, spomnimo se Luisa Figa in Luisa Enriqueja. Prvi je iz Barcelone prestopil v Real, drugi je storil obraten korak. Kdo bo tokrat imel moč prave ljubezni (in po dnevni formi pravi igralski dan), da premaga nasprotnikovo zlo? Kdor poje, zlo ne misli, je naslov legendarnega hrvaškega filma. Tokrat je za španske časnike »zapel« Mesut Özil, nekdanji nogometaš kastiljskega velikana. »Ko sem igral za Real, je bil el clasico najpomembnejša tekma na svetu. Na našo žalost, smo igrali proti najboljši Barceloni, tisti Pepa Guardiole, v zgodovini. Zdaj je osredotočenost gledalcev bolj usmerjena na dvoboje Liverpoola in Manchester Cityja ter druge derbije elitnega angleškega prvenstva. Clasico je v padcu in to je resnična škoda. A za to ni kriv Real, temveč Barcelona, ki je v padajoči krivulji. Barcelona se mora zazreti sama vase in se ne vedno pritoževati nad sojenjem. Sicer ima zelo dobre igralce na vseh položajih, v letošnji sezoni je imela tudi smolo s poškodbami,« trdi nekdanji nemški reprezentant.

Kako pa vidi možnosti kraljevega kluba v letošnji sezoni lige prvakov? »Proti Cityju je bila fantastična tekma, angleški klub je prevladoval skoraj vso srečanje, a je Real odigral pametno in se sijajno branil. Prepričan sem, da bo Real na koncu dvignil zmagovalno lovoriko. Igra fantastično sezono, po odhodu Karima Benzemaja tega sicer nisem pričakoval,« je sklenil Mesut Özil. Torej vsi in vse gre na mlin večjega od dveh velikanov iz španske prestolnice, »umetniški« katalonski nogometaši iz Barcelone pa še niso našli navdiha, da bi ustvarili pravo umetnino, zaradi katere bi osupnil ves svet. Resda imajo nadarjeno mladež, iz nje nekaj še bo, še Robert Lewandowski mora v polnem sijaju pokazati, kaj vse (strelsko) zna.