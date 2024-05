Razgibana torinska bitka mika tudi Jana Tratnika

V nadaljevanju preberite:

S štirimi Slovenci na cesti – Tadejem Pogačarjem, Domnom Novakom (oba UAE), Janom Tratnikom (Visma Lease a Bike) in Luko Mezgecem (Jayco Alula) – ter številnimi drugimi v zakulisju se bo danes začela 107. dirka po Italiji. In to udarno, nič ne bo s tradicionalnim prologom ali šprinterskim uvodom. Za to bosta poskrbela vzpona na Supergo in Maddaleno, na katerih se s prvo rožnato majico morda ne bo spogledoval le en naš kolesar, temveč dva.