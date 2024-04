Topničarji na angleški južni obali izstrelili salvo

Nogometaši Arsenala so v 32. kolu uspešno preživeli gostovanje pri neugodnem Brightonu in se z zmago 3:0 spet vsaj začasno zavihteli na vrh angleške nogometne lige. Prehiteli so Liverpool, ki bo prvo mesto po 31 krogih branil v nedeljo, ko bo v Manchestru odigral derbi proti Unitedu.

Londončani, ki so na igrišču prevladovali od samega začetka tekme, so v vodstvo prišli po najstrožji kazni, ko je Tariq Lamptey nepravilno zaustavil Gabriela Jesusa, z bele točke pa je Bukayo Saka poslal vratarja v eno smer, žogo pa v drugo. Na 2:0 je v 62. minuti po podaji Jorginha povišal Kai Havertz, končni izid je v 86. postavil Leandro Trossard. Arsenal je dosegel deseto zmago na zadnjih 11 tekmah.

Uspešen je bil tudi Manchester City, ki je na gostovanju Crystal Palace premagal s 4:2. Domači so v tretji minuti povedli, Kevin De Bruyne je izenačil, z izidom 1:1 pa se je tudi končal prvi polčas. Takoj po vrnitvi na igrišče je goste v vodstvo popeljal Rico Lewis, v 66. minuti pa je svoj 19. prvenstveni zadetek dosegel Erling Haaland.

De Bruyne je prispeval četrti gol za branilce naslova, to je bil njegov jubilejni, stoti zadetek v sinjemodrem dresu. Domači so do konca nato le omilili poraz. City se je točkovno izenačil z Liverpoolom, za Arsenalom pa zaostaja za točko.

Aston Villa je izgubila pomembni točki v boju za četrto mesto, na domačem igrišču je z Brentfordom igrala le 3:3. Vodila je z 2:0, nato dovolila tekmecem, da od 59. do 68. minute dosežejo tri gole, vsaj točko pa jim je s svojim drugim golom na tekmi zagotovil Ollie Watkins.