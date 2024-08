Umrl sloviti Sven-Göran Eriksson

Po hudi bolezni je v 77. letu starosti umrl sloviti švedski nogometni trener Sven-Göran Eriksson, ki je bil v bogati karieri tudi selektor angleške reprezentance. V začetku leta je sporočil, da ima raka trebušne slinavke.

O smrti nekdanjega slovitega nogometnega trenerja so javnost obvestili njegov agent, britanski BBC pa se je skliceval na njegovo družino in poročal, da je trener umrl zjutraj doma v krogu svojih najdražjih.

Januarja je švedski trener sporočil, da je zbolel za rakom in da mu po najboljšem scenariju ostane še eno leto življenja.

»Vsi vedo, da sem neozdravljivo bolan, in vsi mislijo, da imam raka. In res je tako. Toda boriti se moram čim dlje. Po najboljšem scenariju mi ostane še približno eno leto. Mislim, da se ne bo uresničil najslabši scenarij, in mi bodo zdravniki, ki skrbijo zame, lahko postavili jasno diagnozo,« je takrat dejal Eriksson na švedskem radiu.

Angleško izbrano vrsto je vodil na svetovnih prvenstvih v letih 2002 in 2006, v obeh primerih so Angleži izgubili v četrtfinalu. Nogomet je igral na Švedskem na položaju branilca.

Kopica lovorik

Proslavil se je kot trener. Vodil je 12 klubov in osvojil 18 lovorik. Po igralski upokojitvi pri 27 letih je svojo trenersko kariero začel pri Degerforsu leta 1977, nato se je pridružil švedskemu Göteborgu, s katerim je osvojil naslov švedskega prvaka, dva švedska pokala in pokal Uefa leta 1982.

V skoraj 40-letni trenerski karieri je sodeloval tudi z reprezentancami Mehike, Slonokoščene obale in Filipinov, bil je strokovni vodja v klubih Benfica, Roma, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, Leicester in Manchester City. Kot trener je deloval tudi na Kitajskem.

Z Benfico je bil trikrat portugalski prvak, z Laziem je leta 2000 osvojil italijansko serie A, ko mu je pripadel tudi naziv trenerja sezone v prvi italijanski nogometni ligi. Leta 2001 je postal športna osebnost leta po izboru BBC.

Marca je Šved, sicer navijač Liverpoola, do katerega je gojil ljubezen vse življenje, pomagal voditi ekipo Liverpool Legends, ki je na Anfieldu premagala ekipo Ajax Legends s 4: 2. S tem se mu je izpolnila želja, da bi enkrat v življenju vodil zasedbo iz mesta Beatlov.

Na koncu najnovejšega dokumentarnega filma ​Sven, posnetega o njem, je delil ganljivo sporočilo. Rekel je: »Upam, da se me boste spominjali kot pozitivnega človeka, ki je poskušal narediti vse, kar je lahko. Naj vam ne bo žal, nasmejte se. Hvala za vse, trenerji, igralci, občinstvo, bilo je fantastično. Pazite nase in poskrbite za svoje življenje. In živite ga!« navaja BBC.