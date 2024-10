V elitni ligi narodov slavila le Španija

V zadnjih tekmah četrtega kroga lige narodov so v ligi A zmagali le Španci, ki so bili s 3:0 boljši od Srbije. Na ostalih treh prizoriščih so si ekipe razdelile izkupiček.

Poljska je pred domačimi navijači v Varšavi povedla v 5. minuti, dvajset minut kasneje pa je proti Hrvaški že zaostajala 1:3. V razmaku šestih minut so za zadeli Borna Sosa, Petar Sušić in Martin Baturina.

Poljska je znižala zaostanek tik pred odmorom, v 68. minuti pa je Sebastian Szymanski poskrbel za izenačenje. Hrvaška je zadnje četrt ure igrala brez vratarja Dominika Livakovića, ki je prejel rdeč karton.

Brez zmagovalca se je končal tudi obračun med Škotsko in Portugalsko. Cristiano Ronaldo je 200. tekmo začel v prvi postavi, gola pa ni zadel. Portugalska je zadržala vodstvo na lestvici (10 točk), druga s tremi točkami manj je Hrvaška, tretja pa Poljska (4).

Španci so bili s 3:0 boljši od Srbije. FOTO: Jon Nazca/Reuters

Zgodaj je povedla tudi Španija proti Srbiji. V Cordobi je prav tako v peti minuti natančno meril Aymeric Laporte. Do konca sta bila natančna še Alvaro Morata in Alex Baena.

Zgolj 85 sekund je uvodno vodstvo slavila Švica. Remo Freuler je zadel v 26. minuti, za Dansko pa je izenačil Gustav Isaksen. Gostitelji so v sodnikovem podaljšku prvega polčasa unovčili najstrožjo kazen, točko pa je gostom prinesel Christian Eriksen v 69. minuti.

Španija je pri desetih točkah, sledi Danska s sedmimi, Srbija jih ima štiri, Švica pa zgolj eno.