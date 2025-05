V Spodnji Šiški znova strelski šov Poplatnika

Nogometaši v 1. SNL igrajo tekme 34. kola, Bravo je v uvodnem obračunu premagal Kalcer Radomlje s 4:0 (4:0). V Spodnji Šiški sta se merili ekipi, ki v tej sezoni praktično ne tekmujeta za ničesar več. Radomlje so si že pred tem zagotovile obstanek, Bravo pa na drugi strani ne more več do mest, ki vodijo v Evropo. Po pričakovanju so tako v tekmi pred domačimi gledalci pokazali več in že v prvem polčasu odločili zmagovalca.

Čeprav je gostujoča zasedba imela prvo lepo priložnost na tekmi, ko je v četrti minuti zgrešil Jaša Martinčič, je domača povedal v 12. minuti. Matej Poplatnik je stekel malce po levi strani v kazenski prostor in na koncu matiral Sama Pridgarja za 1:0. Vratar Radomelj pa se je izkazal v 22. minuti, ko je dvakrat zaporedoma dobro posredoval, predvsem pri poskusu Matica Ivanška, ki je bil v dvoboju ena na ena.

Pet minut pozneje je znova streljal Poplatnik, takrat s 15 metrov, Pridgar, ki je sicer še pred koncem polčasa iz previdnosti končal tekmo, pa je zlahka ukrotil žogo. V 32. minuti pa so Šiškarji le podvojili prednost, Venuste Baboula je odvzel žogo, jo v kazenskem prostoru nesebično oddal do prostega Poplatnika, ta pa jo je le še potisnil v prazno mrežo za 2:0 in svoj 12. zadetek sezone.

V 40. minuti je bilo že 3:0, potem ko je Žan Žaler z glavo neuspešno vračal žogo svojemu vratarju, takrat že Jakobu Kobalu, do nje pa je prišel Martin Pečar in zadel iz bližine. Tik pred koncem polčasa pa je Bravo še povečal svojo prednost, po podaji Poplatnika z desne strani je z glavo zadel Matic Ivanšek. V 62. minuti so izginili še najmanjši upi gostov, saj je Žan Žaler po prekršku nad Pečarjem dobil svoj drugi rumeni karton in moral iz igre.

1. SNL, 34. kolo:

sobota:

Bravo - Kalcer Radomlje 4:0 (Poplatnik 12., 32., Pečar 40., Ivanšek 45+2.)

17.30 Celje - Koper

20.15 Mura - Olimpija

nedelja:

15.00 Domžale - Nafta 1903

17.30 Maribor - Primorje