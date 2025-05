V Stožicah hladijo penino, Bravo zapletel boj za obstanek

Slovenski nogomet lahko jutri okrog 22:30 dobi novega državnega prvaka. Olimpija bi z zmago potrdila naslov v sezoni, ko je prevladovala predvsem v jeseni in pozimi, spomladi pa ji je nekoliko pošla sapa. Ob 20.15 bodo v Stožicah na velikem derbiju gostili Maribor, ki želi zmajem povzročiti vsaj še nekaj sivih las.

S popotnico pomembne nedeljske točke v Celju so v taboru Olimpije pričakali praznični teden, ki bo vrhunec dosegel danes zvečer, ko bo čas za zadnji veliki derbi sezone. Maribor je minuli konec tedna proti Radomljam naravnal strelske naprave (4:0) in želi v Ljubljani nadaljevati prevlado na medsebojnih tekmah, ki traja vse od leta 2023. Pri domačih bosta manjkala »le« kapetan Marcel Ratnik in Alex Tamm.

Zanimivo bo tudi v nedeljo, zaenkrat še aktualni prvaki Celjani bodo gostovali v Ajdovščini, Koper pa na Bonifiki gosti Domžale, ki se krčevito borijo za obstanek med elito. Prvo dejanje kola je pripadlo Bravu, ki je v Lendavi prekinil niz 10 prvenstvenih tekem brez zmage in z 1:0 premagal Nafto. Rezultata so se najbolj razveselili v Domžalah, z nedeljsko zmago v Kopru se lahko zavihtijo pred Lendavčane.

1. SNL, 33. kolo:

Nafta – Bravo 0:1 (0:1; Baboula 8.)

sobota:

Radomlje – Mura 17.30

Olimpija – Maribor 20.15

nedelja:

Primorje – Celje 17.30

Koper – Domžale 20.15