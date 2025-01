Vesna je večna pomlad slovenskega nogometa v Italiji

Križ na tržaškem Krasu že od nekdaj predstavlja trdnjavo slovenstva, leta 1922 so denimo ustanovili Prosvetno društvo Vesna, poimenovali so ga po slovanski boginji pomladi. V politično izjemno zaostrenih razmerah so gojili slovensko kulturo in krepili nacionalno identiteto ter s tem kljubovali vse močnejšemu fašizmu. Nogomet se je v Križu zasidral po koncu druge svetovne vojne, po eksperimentalnih tekmovanjih znotraj Svobodnega tržaškega območja se je Vesna leta 1965 vključila v deželno tekmovanje Furlanije Julijske krajine in s tem postala eden izmed najprepoznavnejših slovenskih nogometnih stebrov v Italiji.

Roberto Vidoni, ki je na čelu Vesne od leta 2002, pravi: »Mi nismo manjšina, mi smo slovenska skupnost v Italiji.« FOTO: Rok Tamše

Roberto Vidoni je predsednik kriškega nogometnega kolektiva že 22 let, pod njegovim vodstvom so modro-beli vseskozi napredovali, če ne v rezultatskem, pa v organizacijskem ali infrastrukturnem pogledu. »Načrte, ki smo si jih zastavili pred petimi ali šestimi leti, ko smo se odločili več pozornosti posvetiti mladinskemu sektorju, postopno uresničujemo. Imamo vse starostne selekcije, za to gre zahvala vsem odbornikom in odgovornim za mladinski sektor. Pri nas je okoli 100 mladih nogometašev, člani tekmujejo v 2. amaterski ligi, naš cilj pa je, da se uvrstimo v 1. amatersko ligo, za katero menim, da je ustrezna raven za naše društvo in za našo vas. Danes vas Križ šteje 1200 prebivalcev, ko sem bil sam majhen, je bilo več kot 2000 vaščanov. Tako ne moremo v društvu imeti zgolj domačih fantov, k nam prihajajo tudi otroci iz drugih vasi, kot so Nabrežina, Zgonik, Prosek in Opčine,« pojasni Vidoni, sicer ugledni poslovnež v logistiki.

Člansko moštvo Vesne sestavljajo praktično sami slovenski fantje, v prvi vrsti si želijo napredovati v 1. amatersko ligo dežele FJK. FOTO: Arhiv AŠD Vesna

»Člansko moštvo sestavljajo slovensko govoreči fantje, to je za nas posebno bogastvo, veseli nas, da smo jih toliko privabili k nam. Resda nam to uspeva, ker igramo v nižjem tekmovalnem rangu. Toda s trenutnim stanjem smo zadovoljni, tekmujemo v ustrezni ligi glede na naše organizacijske in finančne zmožnosti ter na velikost kraja. Nočemo storiti nesmiselnih napak, ki bi ogrozile nadaljnji razvoj društva,« Vidoni s sodelavci realno ocenjuje domet kluba, čigar vodenje je prevzel, ko so člani nastopali v elitni ligi FJK, kjer so se obdržali štiri sezone. Sledila so leta v promocijski ligi in potem znova štiri sezone v elitnem tekmovanju amaterskih klubov v FJK. »Najboljši smo bili v sezoni 2015/16, ko smo osvojili deželni pokal in se uvrstili v italijanski državni pokal. V četrtfinalu je bil naš tekmec San Remo, poznejši zmagovalec pokalnega tekmovanja amaterskih moštev. V gosteh smo zmagali, doma pa izgubili in izpadli, a smo vseeno zelo ponosni na naš največji dosežek. To je bilo izjemno doživetje za igralce, društvo, navijače in vaščane,« se spominja Vidoni.

Pomožno igrišče Vesne za vadbo najmlajših. Pod tribuno načrtujejo še manjšo telovadnico. FOTO: Rok Tamše

V klubskem odboru, ki šteje osem ljudi, so sami Slovenci, med njimi so celo štiri ženske, ki predstavljajo gonilno silo društva. »Vsaka od devetih selekcij ima lastnega trenerja, vratarji delajo še po posebnem programu, vsaka ekipa ima tudi spremljevalca iz vrst odbornikov ali staršev, ki pomagajo pri njihovem vodenju. Tudi trenerji vseh mladih selekcij so slovensko govoreči, trener članske ekipe je Igor Mozetič iz Nove Gorice. Najprej si je nabiral trenerske izkušnje v naši mladinski ekipi, lani pa je prevzel člansko zasedbo. Igor je zelo marljiv, ima profesionalen pristop in prvi rezultati njegovega dela so že vidni,« pripoveduje Vidoni.

Stadion Vesne s čudovito pokrito tribuno nosi ime po sokrajanu in arhitektu Viktorju Sulčiču, ki je v Buenos Airesu zasnoval sloviti stadion La Bombonera. FOTO: Rok Tamše

Letni proračun Vesne znaša okoli 100.000 evrov, polnijo ga sponzorji in članarina. »Posebej smo ponosni na štadion, ki je naš biser, verjetno imamo najlepšo infrastrukturo v občini Trst, če pogledamo tržaško regijo, pa sta v podobnem položaju z izjemnimi objekti še Kras in Zarja. Na glavnem štadionu imamo umetno travo, ob njej pa čudovito tribuno. Objekt smo odprli 4. junija 2022, poimenovali smo ga po našem slavnem rojaku arhitektu Viktorju Sulčiču, ki je deloval v Argentini, kjer je med drugim zasnoval tudi sloviti stadion La Bombonera. Za tribuno je zemljišče, ki je naša last oziroma last Fundacije Zdravko Košuta, ki pa je podelila koncesijo Vesni. Pred 15 leti smo tam zgradili malo nogometno igrišče za mlajše selekcije, ki ga bomo kmalu obnovili s finančno podporo dežele FJK, ta bo prispevala okoli 200.000 evrov. Z občino se dogovarjamo, da podpre projekt obnove in gradnje dodatnih slačilnic. Smo zelo optimistični, saj se dobro razumemo tako z županom kot z odbornico, ki je odgovorna za javna dela in športne objekte,« načrte razkriva prvi mož Vesne.

Pred dvema letoma so izdali knjigo o Vesni, ki je svojo dejavnost začela na kulturnem in športnem področju, že desetletja pa je paradni konj društva nogomet. FOTO: Rok Tamše

Zanimivo, Križ je razdeljen med tri občine, glavni del vasi spada pod Trst, en del spada pod občino Zgonik, drugi del pa pod občino Nabrežina-Devin. »V šali pravimo, da smo zadnje kolo v vseh treh občinah. V veljavi so namreč še stare meje, ki so ločevale škofije. Nabrežina in Zgonik sodita v goriško, Križ pa v tržaško škofijo,« zanimivost razkrije sogovornik, ki v zadnjem obdobju z velikim zadovoljstvom spremlja predvsem razvoj mladih upov Vesne, ki imajo vse boljše razmere za vadbo. To je zagotovilo, da bo še dolgo po stadionih severovzhodne Italije odmevalo »Ale, Vesna!«.»Čeprav mnogi obupujejo pri delu z mladimi, ki je tudi zaradi zakona o športu postalo zelo zahtevno in predvsem drago, smo se odločili za svojo pot. Verjamemo, da je pravilna, da nam zagotavlja obetavno prihodnost. V Vesni smo zadovoljni, če vsako leto iz mladinskega pogona v člansko vrsto pridejo štirje, trije ali pa samo dva domača mlada igralca. Naš igralec Emir Franzot je denimo za Vesno dosegel zadetke v prav vseh selekcijah od cicibanov do članske zasedbe,« še pristavi Roberto Vidoni.