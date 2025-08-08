  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Villarreal z njim podpisal pogodbo kljub temu, da je obtožen petih posilstev

    Ganski nogometaš Thomas Partey se po izteku pogodbe z Arsenalom seli v Španijo, a njegov prihod zaznamujejo hude obtožbe in buren odziv navijačev kluba.
    Španski nogometni klub Villarreal je uradno potrdil, da je sklenil pogodbo z izkušenim vezistom Thomasom Parteyjem. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
    Galerija
    Španski nogometni klub Villarreal je uradno potrdil, da je sklenil pogodbo z izkušenim vezistom Thomasom Parteyjem. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
    Ž. U.
    8. 8. 2025 | 07:36
    8. 8. 2025 | 07:36
    3:53
    A+A-

    Španski nogometni klub Villarreal je uradno potrdil, da je sklenil pogodbo z izkušenim vezistom Thomasom Parteyjem. Novica, ki bi v običajnih okoliščinah predstavljala pomembno okrepitev za ekipo, je sprožila val ogorčenja in polemik, saj je 32-letni Ganec v klub prišel le dva dni po tem, ko se je moral na sodišču v Londonu zagovarjati zaradi hudih obtožb spolnih napadov.

    Partey, ki je po izteku pogodbe z Arsenalom konec junija postal prost igralec, je z Villarrealom podpisal enoletno pogodbo za sezono 2025/26. Kot poroča angleški Guardian naj bi se ekipi na treningu pridružil že v petek.

    Ganski reprezentant se sooča s petimi obtožbami posilstva, ki naj bi jih zagrešil nad dvema ženskama, ter z dodatno obtožbo spolnega napada na tretjo žensko. Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med letoma 2021 in 2022, v času, ko je bil Partey član londonskega Arsenala. Na torkovem zaslišanju na sodišču Westminster Magistrates' Court v Londonu so mu po plačilu varščine dovolili, da se brani s prostosti.

    Ganski reprezentant se sooča s petimi obtožbami posilstva, ki naj bi jih zagrešil nad dvema ženskama, ter z dodatno obtožbo spolnega napada na tretjo žensko. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Ganski reprezentant se sooča s petimi obtožbami posilstva, ki naj bi jih zagrešil nad dvema ženskama, ter z dodatno obtožbo spolnega napada na tretjo žensko. FOTO: Toby Melville/Reuters

    Kot poroča ESPN, pogoji varščine med drugim določajo, da ne sme stopiti v stik z nobeno od treh domnevnih žrtev in mora policijo obvestiti o vsaki stalni spremembi naslova ali mednarodnem potovanju, kar je ključnega pomena za kariero profesionalnega nogometaša. Njegova odvetnica Jenny Wiltshire je poudarila, da Partey »odločno zanika vse obtožbe«. Naslednje zaslišanje ga čaka 2. septembra.

    Novica o podpisu pogodbe je močno vznemirila navijače Villarreala. Kot navaja Guardian, so se na spletu hitro pojavile peticije, ki so jih podpisale stotine navijačev. V njih pozivajo vodstvo kluba, naj prekliče odločitev, ki so jo nekateri opisali kot »najtemnejši dan v zgodovini kluba«.

    Pri Villarrealu so se na obtožbe in buren odziv javnosti odzvali z uradno izjavo. »V klubu se zavedamo, da je igralec trenutno vpleten v sodni postopek v Angliji,« so zapisali. »Igralec odločno vztraja pri svoji nedolžnosti in zanika vse obtožbe, ki ga bremenijo. Klub spoštuje temeljno načelo domneve nedolžnosti in bo počakal na izid sodnega postopka, ki bo pristojen za razjasnitev dejstev v zadevi. Zaradi veljavne zakonodaje v Angliji v zvezi z odprtimi postopki klub zadeve ne more dodatno komentirati.«

    Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med letoma 2021 in 2022, v času, ko je bil Partey član londonskega Arsenala. FOTO: Adrian Dennis/AFP
    Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med letoma 2021 in 2022, v času, ko je bil Partey član londonskega Arsenala. FOTO: Adrian Dennis/AFP

    V nadaljevanju so pri Villarrealu, kot poroča Independent, jasno poudarili svojo zavezanost vrednotam: »Villarreal CF želi jasno ponoviti svojo močno zavezanost spoštovanju in raznolikosti ter odločno obsoja vsakršno nasilje v vseh njegovih oblikah, vključno z nasiljem na podlagi spola, diskriminacijo, rasizmom, ksenofobijo ali kakršnimkoli vedenjem, ki spodkopava dostojanstvo posameznikov.«

    Thomas Partey se je Arsenalu pridružil oktobra 2020 iz Atlético Madrida za odškodnino v višini 45,3 milijona funtov. V petih letih v severnem Londonu je za »topničarje« zbral 167 nastopov v vseh tekmovanjih in bil pomemben del ekipe pod vodstvom trenerja Mikela Artete. Njegova prihodnost v Španiji pa bo zdaj neločljivo povezana z razpletom sodnega postopka, ki meče temno senco na njegovo sicer uspešno nogometno pot.

    ArsenalVillarrealposilstvosodiščepogodbaobtožbeThomas Partey

