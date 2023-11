Jan Oblak naposled pokazal srčno izbranko Olgo Danilović

Ponedeljkova nogometna tekma v Stožicah je navdušila podpornike slovenske reprezentance, ki si je zagotovila nastop na evropskem prvenstvu. Med njimi je bila tudi Olga Danilović, 22-letna srbska teniška igralka, srčna izbranka Jana Oblaka, 30-letnega vratarja slovenske izbrane vrste in madridskega Atletica.

Olga Danilović in Jan Oblak po zmagi Slovenije v Stožicah. FOTO: Dejan Javornik

Oblak in Olga, hčerka nekdanjega odličnega srbskega košarkarja Predraga Danilovića, sta se že pojavila v javnosti, toda v Sloveniji ju še niso videli. Škofjeločan je takoj po zmagi nad Kazahstanom odšel prav do svojega dekleta, kar so zabeležili telefoni številnih navijačev, njun objem je ujel tudi naš fotograf.