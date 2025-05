Vznemirljivo potovanje do 70. finala lige prvakov

1956

Real Madrid – Reims 4:3

Pariz, Park princev, 38.239 gledalcev (13. junij)

Strelci: Di Stefano 14., Rial 30., 79., Marquitos 67.; Leblond 6., Templin 10., Hidalgo 62.

Videli sedem golov

Prvi finale evropskega pokala, predhodnika lige prvakov, je ponudil veliko zadetkov. Reims je že vodil z 2:0 in nato še s 3:2, toda Real se je dvakrat vrnil. V obeh ekipah je bil samo en tuj nogometaš, to je bil Argentinec Alfredo Di Stefano pri Realu. Madridčani so v četrtfinalu ugnali Partizan.

1957

Real Madrid – Fiorentina 2:0

Madrid, Santiago Bernabeu, 124.000 gledalcev (30. maj)

Strelca: Di Stefano 69. (11-m), Gento 75.

Polemika v Madridu

Sodnik Leo Horn ni upošteval pomočnika, da je bil Mateos (Real) v prepovedanem položaju, in nato še, da je bil prekršek nad njim izven kazenskega prostora. Vse to je Madridčane pripeljalo do vodstva. Z enajstmetrovke je zadel Di Stefano, takrat že s španskim potnim listom. V polfinalu je Fiorentina ugnala Crveno zvezdo s Slovencem Ivanom Toplakom.

1958

Real Madrid – AC Milan 3:2 (po podaljšku)

Bruselj, Heysel, 67.000 gledalcev (28. maj)

Strelci: Di Stefano 74., Rial 79., Gento 107.; Schiaffino 59., Grillo 77.

Real se je spet vrnil

Madridčani so znova dvakrat izgubljali, toda na koncu slavili. Zmagovalec je bil prvič odločen v podaljšku. Čeprav je imel Real kar 75-odstotno posest žoge, je bilo razmerje strelov precej izenačeno (20:17). Pri Milanu je bil osrednji branilec legendarni Cesare Maldini, potomec slovenske matere.

1959

Real Madrid – Reims 2:0

Stuttgart, Neckarstadion, 72.000 gledalcev (3. junij)

Strelca: Mateos 1., Di Stefano 47.

Nadaljevanje madridske prevlade

Po uradnih podatkih naj bi bilo na tribunah 72.000 gledalcev, vendar jih je bilo vsaj 80.000. Videli so novo zmago Reala, ki je prevladoval vso tekmo. Madridčani so zadeli na začetku obeh polčasov in spet ugnali Reims. Just Fontaine ni prišel do izraza.

1960

Real Madrid – Eintracht Frankfurt 7:3

Glasgow, Hampden Park, 127.621 gledalcev (18. maj)

Strelci: Di Stefano 27., 30., 73., Puškaš 45+1., 56. (11-m), 60., 71.; Kress 18., Stein 72., 75.

Rekordni finale v vseh pogledih

Finala si nikoli ni ogledalo toliko ljudi, niti ni padlo toliko golov. Di Stefano je zabil v petem zaporednem finalu, Puškaš je kot edini dosegel štiri gole v enem. Med številnimi gledalci na tribuni je bil tudi Alex Ferguson, ki je štel 18 let. Miguel Muñoz je postal prvi, ki je bil prvak kot nogometaš in trener.

Realova zasedba iz leta 1960. Finale z največ goli si je ogledalo največ ljudi. FOTO: EPA

1961

Benfica – Barcelona 3:2

Bern, štadion Wankdorf, 26.732 gledalcev (31. maj)

Strelci: Aguas 31., Ramallets 32. (a.g.), Coluna 55.; Kocsis 21., Czibor 75.

Z madžarskim pridihom

Pri Barceloni so bili kar trije madžarski nogometaši, poleg obeh strelcev Sándorja Kocsisa in Zoltána Cziborja še László Kubala, trener Benfice pa je bil znameniti madžarski strateg Béla Guttmann. Kubala je sicer igral s španskim potnim listom, potem ko je pobegnil iz Madžarske, Barça pa je do finala izločila tudi Real.

1962

Benfica – Real Madrid 5:3

Amsterdam, Olimpijski štadion, 61.257 gledalcev (2. maj)

Strelci: Aguas 25., Cavem 33., Coluna 50., Eusebio 64. (11-m), 69.; Puškaš 18., 23., 39.

Zablestel je Eusebio

Tokrat je Real dvakrat vodil in na koncu izgubil. Ferenc Puškaš je zabil tri gole, s čimer je postal prvi nogometaš, ki je v finalu dosegel hat-trick, a je njegova ekipa izgubila. Pri Benfici je blestel dvajsetletni Eusebio, ki je osvojil svoj edini evropski naslov.

1963

AC Milan – Benfica 2:1

London, Wembley, 45.715 gledalcev (22. maj)

Strelca: Altafini 58., 69.; Eusebio 19.

Začel je veljati Guttmannov urok

Prvič je finale gostil Wembley in prvič je slavil italijanski klub. Pred to sezono je Benfico zapustil trener Guttmann, ker mu uprava ni povišala plače. Ob odhodu je dejal, da Benfica v naslednjih stotih letih ne bo več osvojila evropskega pokala. Urok še zmeraj velja, saj je Benfica izgubila naslednjih pet finalov.

Béla Guttmann, legendarni trener Benfice. Njegov urok še velja. FOTO: Benfica

1964

Inter Milan – Real Madrid 3:1

Dunaj, Prater, 71.333 gledalcev (27. maj)

Strelci: Mazzola 43., 76., Milani 61.; Felo 70.

Nogometni svet spoznal Interjev catenaccio

Inter je poskrbel, da je evropski pokal ostal v Milanu, le da je pristal v črno-modrih rokah. Čeprav je imel Real v napadu Di Stefana in Puškaša, je argentinski trener Helenio Herrera svetu predstavil svojo različico catenaccia, kjer je v ozadju kraljeval libero Armando Picchi.

Prizorišče finala leta 1964 med Interjem in Realom je bil Dunaj. Inter je takrat svetu predstavil obrambno taktiko catenaccio. FOTO: Reuters

1965

Inter Milan – Benfica 1:0

Milano, San Siro, 89.000 gledalcev (27. maj)

Strelec: Jair 43.

Branilec namesto vratarja

Interjev obrambni zid je ostal nepremagan. To je bil zadnji finale, da je slavila ekipa, ki je igrala na domačem štadionu. Ker menjav še ni bilo, je moral pri Benfici poškodovanega vratarja Pereiro med vratnicama zamenjati kar branilec Germano. Prevlada milanskih klubov se je nadaljevala.

1966

Real Madrid – Partizan 2:1

Bruselj, Heysel, 46.745 gledalcev (11. maj)

Strelci: Amancio 70., Serena 76.; Vasović 55.

Gento do šeste lovorike

Prvič je v finalu zaigral jugoslovanski klub. Partizan, za katerega je igral v Sloveniji rojeni Josip Pirmajer, je celo povedel, toda Real je spreobrnil potek tekme. Edini Realov nogometaš, ki je ostal v začetni postavi od šampionske ekipe iz petdesetih let, je bil Paco Gento. Osvojil je šesti evropski pokal. Zanimivo, Ferenc Puškaš je ostal brez mesta v ekipi.

1967

Celtic – Inter Milan 2:1

Lizbona, Nacionalni štadion, 45.000 gledalcev (25. maj)

Strelci: Gemmell 63., Chalmers 84.; Mazzola 7. (11-m)

Finale, ki je prinesel spremembe

To je bil prvi finale, v katerem ni bilo ekipe z Iberskega polotoka, in prvi, v katerem ni slavila ekipa iz južne Evrope. Celtic je z napadalno igro ukanil obrambni Interjev catenaccio, zato so po vsej Evropi pisali, da je zmagal nogomet. Zmagovita Celticova zasedba ima še vedno vzdevek Lizbonski levi.

1968

Manchester United 4:1 Benfica (po podaljšku)

London, Wembley, 92.225 gledalcev (29. maj)

Strelci: Charlton 53., 99., Best 92., Kidd 94.; Graça 79.

V čast umrlih soigralcev

Deset let prej je v Münchnu strmoglavilo letalo z nogometaši Uniteda. Osem jih je umrlo, dva nista nikoli več igrala. Tedaj sta bila med preživelimi tudi Bobby Charlton in Bill Foulkes ter trener Matt Busby, vsi so bili nato zraven pri prvem evropskem naslovu Rdečih vragov. Blestel je tudi George Best.

George Best, Denis Law in Bobby Charlton, trije od junakov Manchester Uniteda iz leta 1968 FOTO: Lee Smith/Reuters

1969

AC Milan – Ajax 4:1

Madrid, Santiago Bernabeu, 31.782 gledalcev (28. maj)

Strelci: Prati 7., 40., 75., Sormani 67.; Vasović 60. (11-m)

Prvič so lahko igrali tudi rezervisti

Pri Ajaxu je nase opozoril Johan Cruyff, toda na svojo krono je moral še malce počakati. S tremi goli je pri Milanu blestel Pierino Prati, v zvezni vrsti je za red skrbel Giovanni Trapattoni, na klopi je bil sloviti Nereo Rocco iz Trsta. To je bila tudi prva sezona, ko so lahko opravili po dve menjavi.

1970

Feyenoord – Celtic 2:1 (po podaljšku)

Milano, San Siro, 53.187 gledalcev (6. maj)

Strelci: Israël 32., Kindvall 117.; Gemmell 30.

Finale, ki ga skorajda ni bilo

Zaradi množičnih stavk po vsej Italiji leta 1970 skorajda ne bi bilo finala. Celtic je bil tokrat favorit, toda prvič je slavil klub iz Nizozemske. Feyenoorda je vodil slavni avstrijski strateg Ernst Happel, ki je prišel do prvega večjega dosežka v svoji bogati trenerski karieri.

Ernst Happel je bil v finalu s tremi klubi: Feyenoord, Club Brugge in Hamburger SV. FOTO: Reuters

1971

Ajax – Panathinaikos 2:0

London, Wembley, 83.179 gledalcev (2. junij)

Strelca: Van Dijk 5., Haan 87.

Prva lovorika za Cruyffa

Z nizozemsko prevlado je nadaljeval Ajax. Prvič je do evropske lovorike prišel Cruyff, na klopi je bil legendarni Rinus Michels. Te tekme se še zmeraj spominjajo tudi v Atenah, saj je to edini primer, da je v finalu evropskega pokala (lige prvakov) zaigral grški klub. Na klopi Grkov je bil Ferenc Puškaš.

Ajaxova zasedba je blestela na začetku sedemdesetih let, predvsem Johan Cruyff. FOTO: Reuters

1972

Ajax – Inter Milan 2:0

Rotterdam, De Kuip, 61.354 gledalcev (31. maj)

Strelec: Cruyff 47., 78.

Zmaga nizozemskega totalnega nogometa

Ta tekma velja za največji trenutek totalnega nogometa, taktičnega sistema, v katerem noben igralec nima fiksne pozicije. Vsi lahko prevzamejo vlogo napadalca, vezista ali branilca, pomembno je, da ohranijo organizacijsko strukturo. S to taktiko sta blestela Ajax in nizozemska reprezentanca.

1973

Ajax – Juventus 1:0

Beograd, Marakana, 89.484 gledalcev (30. maj)

Strelec: Rep 5.

Spet slavje brez prejetega gola

Ajax je slavil še tretjič zapored in spet brez prejetega gola, toda tekma je ostala v spominu predvsem zato, ker so bili Ajaxovi navijači kar malce razočarani, ker igra njihovega moštva ni bila tako navdušujoča kot v preteklih letih. Pri Juventusu sta igrala Dino Zoff (v vratih) in Fabio Capello.

1974

Bayern München – Atletico Madrid 1:1 (po podaljšku), 4:0

Bruselj, Heysel, 48.722 gledalcev (15. maj, prva tekma), 23.325 gledalcev (17. maj, druga tekma)

Strelci: Schwarzenbeck 120.; Aragones 114. (prva tekma); Hoeness 28., 82., Müller 56., 69. (druga tekma)

Kar dve tekmi v finalu

Prvič in zadnjič so v finalu odigrali dve tekmi, saj še ni bilo enajstmetrovk. Atletico je bil na prvi tekmi tik pred zmago (zadel je Luis Aragones), nakar je Hans-Georg Schwarzenbeck v 120. minuti skoraj iz obupa streljal od daleč in zadel. Druga tekma je bila povsem v znamenju Bayerna.

Franz Beckenbauer je bil vodja nepozabne Bayernove generacije. FOTO: Reuters

1975

Bayern München – Leeds United 2:0

Pariz, Park princev, 48.374 gledalcev (28. maj)

Strelca: Roth 71., Müller 81.

Bayern do zmage z veliko polemike

Beckenbauer je igral z roko v svojem kazenskem prostoru, kasneje je storil še prekršek za enajstmetrovko, toda sodnik Kitabdjian ni dosodil ničesar. Leeds je vseeno povedel, toda gol je bil razveljavljen zaradi (neobstoječega) prepovedanega položaja. Sodniške napake so razjezile navijače Leedsa in so povzročili hude nerede.

1976

Bayern München – Saint-Etienne 1:0

Glasgow, Hampden Park, 54.864 gledalcev (12. maj)

Strelec: Roth 57.

Tokrat je Bavarce rešil okvir vrat

Bayern je po Realu in Ajaxu postal tretji klub s tremi zaporednimi lovorikami. Pri rezultatu 0:0 je Saint-Etienne kar dvakrat stresel okvir vrat in imel še več priložnosti. Nogometaši francoskega kluba so po tekmi jokali, toda navijači so jih doma pričakali s herojskim sprejemom.

1977

Liverpool – Borussia Mönchengladbach 3:1

Rim, Olimpijski štadion, 52.078 gledalcev (25. maj)

Strelci: McDermott 28., Smith 65., Neal 83. (11-m); Simonsen 51.

Začetek angleške (in Liverpoolove) ere

Liverpool je sezono prej slavil v pokalu Uefa, zato njegovo prvo zmagoslavje med evropsko elito ni bilo presenečenje. Bob Paisley je postal prvi trener, ki je zaporedoma osvojil ti dve evropski lovoriki. Pri Borussii sta igrala Berti Vogts in Jupp Heynckes, kasneje uspešna trenerja.

1978

Liverpool – Club Brugge 1:0

London, Wembley, 92.500 gledalcev (10. maj)

Strelec: Dalglish 64.

Besedni obračun slavnih trenerjev

To je bila ponovitev finala pokala Uefa iz leta 1976. Liverpoolov strateg Bob Paisley se je po tekmi jezil, da se je Club Brugge samo branil, vodja belgijske ekipe Ernst Happel pa mu je odgovoril, da je imel težave s poškodbami. Kenny Dalglish je zadel po podaji Graema Sounessa.

Bob Paisley je bil idejni vodja prvih treh Liverpoolovih lovorik med evropsko elito. FOTO: Reuters

1979

Nottingham Forest – Malmö FF 1:0

München, Olimpijski štadion, 68.500 gledalcev (30. maj)

Strelec: Francis 45+1.

Prvič igral ravno v finalu

Malmö je bil presenečenje, toda v finalu je igral brez treh poškodovanih nosilcev (Bo Larsson, Roy Andersson, Staffan Tapper). Odločil je Trevor Francis, ki je ravno v finalu prvič igral za Nottingham. Pred tem je prestajal trimesečno kazen, saj je prišel v klub šele februarja kot najdražji nogometaš na Otoku.

1980

Nottingham Forest – Hamburger SV 1:0

Madrid, Santiago Bernabeu, 51.000 gledalcev (28. maj)

Strelec: Robertson 20.

Nenavaden Nottinghamov primer

Nottingham je med evropsko elito igral kot branitelj naslova in postal edini klub v zgodovini, ki ima več osvojenih evropskih naslovov (dva) kot državnih (samo enega). Pri nemški zasedbi je igral zvezdnik Kevin Keegan, toda boljši so bili njegovi številni rojaki v angleški zasedbi.

Nottingham Forest je bil večkrat evropski prvak kot angleški. FOTO: Reuters

1981

Liverpool – Real Madrid 1:0

Pariz, Park princev, 48.360 gledalcev (27. maj)

Strelec: A. Kennedy 82.

Paisley kot prvi trener do treh lovorik

Čeprav je bil Real devetič v finalu, je bilo to Liverpoolovo obdobje. Bob Paisley je postal prvi trener, ki je bil trikrat najboljši v Evropi. Pri Realu sta bila v začetni enajsterici Vicente del Bosque in Jose Antonio Camacho, kasneje priznana trenerja, pri Liverpoolu sta blestela Škota Kenny Dalglish in Graeme Souness.

1982

Aston Villa – Bayern München 1:0

Rotterdam, De Kuip, 46.000 gledalcev (26. maj)

Strelec: Withe 67.

Srečna zamenjava vratarja

Že v 9. minuti je šel iz igre poškodovani vratar Jimmy Rimmer. Zamenjal ga je Nigel Spink, ki je šele drugič branil pri Aston Villi. S herojsko predstavo je zaklenil vrata pred Bayernovimi streli in za naslednjih deset let postal prvi vratar Aston Ville. Pri Bayernu sta bila zvezdnika Karl-Heinz Rummenigge in Paul Breitner.

1983

Hamburger SV – Juventus 1:0

Atene, Olimpijski štadion, 73.500 gledalcev (25. maj)

Strelec: Magath 9.

Novo slavje avstrijskega stratega

Ernst Happel je do finala pripeljal že tretji klub in drugič je bil najboljši. Edini gol je zabil Felix Magath, kasneje prav tako trener. Pri Juventusu je bil vratar še zmeraj Dino Zoff, v zvezni vrsti sta bila v ospredju Michel Platini in Zbigniew Boniek, na klopi je sedel Giovanni Trapattoni. Šestič zapored je bil rezultat 1:0.

1984

Liverpool – Roma 1:1 (4:2 po enajstmetrovkah)

Rim, Olimpijski štadion, 69.693 gledalcev (30. maj)

Strelca: Neal 13.; Pruzzo 42.

Poplesavanje Brucea Grobbelaarja

Liverpoolova zasedba je imela tokrat še močnejši napad z Ianom Rushem. S poplesavanjem med vratnicama je Romine strelce pri enajstmetrovkah v zadrego spravljal vratar Bruce Grobbelaar. Finale so očrnili Romini navijači, saj so po koncu tekme napadli Liverpoolove privržence.

1985

Juventus – Liverpool 1:0

Bruselj, Heysel, 58.000 gledalcev (29. maj)

Strelec: Platini 58. (11-m)

Največja tragedija na finalih

Navijači Liverpoola so prebili ograjo in planili na privržence Juventusa. Nastala je panika in pod težo ljudi se je zrušil podporni zid. Umrlo je 39 ljudi, več sto jih je bilo ranjenih. Kljub pozivom finala niso prekinili. Uefa je angleškim klubom za pet let prepovedala sodelovanje v evropskih tekmovanjih.

Tragedija v Bruslju ostaja v spominu kot največji črni madež v finalih lige prvakov. FOTO: Nick Didlick/Reuters

1986

Steaua Bukarešta – Barcelona 0:0 (2:0 po enajstmetrovkah)

Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan, 70.000 gledalcev (7. maj)

Duckadam ubranil prav vse enajstmetrovke

Veliki junak je bil romunski vratar Helmut Duckadam, saj je pri enajstmetrovkah ubranil vse strele Barcelone. Vse skupaj je bilo še toliko bolj zanimivo, saj se Duckadam v zadnjih dneh pred finalom na treningih ni smel metati za žogo, ker so se v Romuniji bali radioaktivnosti v travi po jedrski nesreči v Černobilu.

Helmuth Duckadam je leta 1986 ubranil vse enajstmetrovke. FOTO: arhiv Uefe

1987

Porto – Bayern München 2:1

Dunaj, Prater, 57.500 gledalcev (27. maj)

Strelci: Madjer 77., Juary 80.; Kögl 25.

Portovo presenečenje s peto

V obeh moštvih so manjkali pomembni nogometaši. Bayern je že bil blizu zmage, dokler ni s peto za Porto zadel alžirski napadalec Rabah Madjer in zatem še brazilski rezervist Juary. Le redki so pričakovali takšen razplet. Porto je po Benfici postal drugi portugalski klub z evropsko krono.

1988

PSV Eindhoven – Benfica 0:0 (6:5 po enajstmetrovkah)

Stuttgart, Neckarstadion, 64.000 gledalcev (25. maj)

Nizozemsko poletje na vseh ravneh

Tekma ni bila nič posebnega, toda bilo je veliko drame pri enajstmetrovkah. Zgrešil je samo Antonio Veloso pri Benfici. PSV je v tej sezoni osvojil še nizozemsko državno prvenstvo in pokal. Med igralci je bil zraven Ronald Koeman, na klopi je sedel Guus Hiddink. Istega leta je Nizozemska osvojila evropsko prvenstvo.

Najstnik Patrick Kluivert je odločil finale leta 1995. FOTO: Reuters

1989

AC Milan – Steaua Bukarešta 4:0

Barcelona, Camp nou, 97.000 gledalcev (24. maj)

Strelca: Gullit 18., 39., Van Basten 28., 46.

Milanova era na nizozemski pogon

Začelo se je obdobje AC Milana, pri čemer so imeli osrednjo vlogo nizozemski zvezdniki Frank Rijkaard, Marco van Basten in Ruud Gullit. Legendarni Arrigo Sacchi je imel tudi izjemno obrambo s Francom Baresijem in Paolom Maldinijem, svoj prvi evropski naslov (kot igralec) je osvojil Carlo Ancelotti.

Arrigo Sacchi in Silvio Berlusconi sta bila arhitekta magičnega Milana ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let. FOTO: Reuters

1990

AC Milan – Benfica 1:0

Dunaj, Prater, 58.000 gledalcev (23. maj)

Strelec: Rijkaard 68.

Ponovitev vaje z novim junakom

Pri Milanu so ponovili vajo, le da je tokrat zadel samo Frank Rijkaard. Vsekakor je bila Sacchijeva zasedba ena od najbolj znamenitih v zgodovini, vse je kot predsednik nadzoroval Silvio Berlusconi. Benfica je izgubila še v svojem petem zaporednem finalu. Pomagal ni niti trener Sven-Göran Eriksson.

Nizozemski zvezdniki Milana: Marco van Basten, Frank Rijkaard in Ruud Gullit FOTO: Reuters

1991

Crvena zvezda – Marseille 0:0 (5:3 po enajstmetrovkah)

Bari, štadion San Nicola, 51.587 gledalcev (29. maj)

Edina jugoslovanska lovorika

Z mladimi nogometaši (Savićević, Prosinečki, Jugović …) si je Crvena zvezda pokorila vso Evropo. Kot tretji vratar je bil v klubu Slovenec Marko Simeunović, toda ni bil del ekipe za finale. Nesrečnik je bil Dragan Stojković, ki je ravno leto pred tem iz Crvene zvezde prestopil v zvezdniški Marseille.

1992

Barcelona – Sampdoria 1:0 (po podaljšku)

London, Wembley, 70.827 gledalcev (20. maj)

Strelec: Koeman 112.

Katanec še pomni nemškega sodnika

Končno je evropsko krono dočakala Barcelona, toda imela je precej sodniške pomoči. Ko je sodnik Schmidhuber dosodil prosti strel za Barcelono, so vsi mislili, da je prekršek za Sampdorio. Ravno iz tega prostega strela je nato zmagoviti gol dosegel Ronald Koeman. Med osmoljenci pri Sampdorii je bil Srečko Katanec.

Ronald Koeman, junak prvega slavja Barcelone FOTO: Reuters

1993

Marseille – AC Milan 1:0

München, Olimpijski štadion, 64.444 gledalcev (26. maj)

Strelec: Boli 44.

Lovorika prvič in zadnjič v Francijo

Evropski pokal so preimenovali v ligo prvakov. V obeh moštvih so bili številni zvezdniki. Prvič in zadnjič je slavil klub iz Francije. Kasneje so Marseille pretresli škandali z dopingom in prirejanjem izidov v Franciji. To je bila tudi zadnja velika tekma za Marca van Bastna, saj so ga pestile poškodbe.

1994

AC Milan – Barcelona 4:0

Atene, Olimpijski štadion, 70.000 gledalcev (18. maj)

Strelci: Massaro 22., 45+2., Savićević 47., Desailly 58.

Capello ukanil Cruyffovo sanjsko ekipo

Cruyffova Barcelona (Romario, Stoičkov, Guardiola, Koeman …) je bila v vlogi občutnega favorita proti oslabljenemu Milanu, toda Fabio Capello je pripravil zmagovito taktiko. Nepozaben gol je zabil Savićević, enega najlepših v zgodovini finalov. Pri Barçi še zmeraj objokujejo, da ta ekipa v Evropi ni dosegla več.

1995

Ajax – AC Milan 1:0

Dunaj, Prater (Ernst-Happel), 49.730 gledalcev (24. maj)

Strelec: Kluivert 85.

Zablesteli Ajaxovi mladeniči

Leto kasneje se je vse obrnilo. Tokrat je favorizirani Milan klonil proti Ajaxu, kjer je bilo polno mladeničev iz lastne nogometne šole pod nadzorom Louisa van Gaala. Edini gol je zabil rezervist Patrick Kluivert. Štel je vsega 18 let in 327 dni. Še zmeraj je najmlajši strelec v finalih.

Najstnik Patrick Kluivert je odločil finale leta 1995. FOTO: Reuters

1996

Juventus – Ajax 1:1 (4:2 po enajstmetrovkah)

Rim, Olimpijski štadion, 70.000 gledalcev (22. maj)

Strelca: Ravanelli 12.; Litmanen 41.

Črni madež zaradi dopinga

Juventusova zmaga je sporna zaradi uporabe dopinga. Leta 2004 je bil Juventusov klubski zdravnik Riccardo Agricola obsojen na 22 mesecev zapora, ker je igralcem med letoma 1994 in 1998 pripisal zdravila za izboljšanje učinkovitosti (EPO). Odločilno enajstmetrovko je zabil Vladimir Jugović.

1997

Borussia Dortmund – Juventus 3:1

München, Olimpijski štadion, 59.000 gledalcev (28. maj)

Strelci: Riedle 29., 34., Ricken 71.; Del Piero 65.

Zadel 16 sekund po vstopu

V obeh zasedbah je bilo mnogo nogometašev, ki so osvajali številne lovorike. Portugalec Paulo Sousa je še sezono prej slavil z Juventusom, tokrat z Borussio. V spominu ostaja gol Larsa Rickna, ki je zadel samo 16 sekund po vstopu v igro. Juventusu ni pomagal lep gol s petko Alessandra Del Piera.

1998

Real Madrid – Juventus 1:0

Amsterdam, Amsterdam Arena, 48.500 gledalcev (20. maj)

Strelec: Mijatović 66.

Konec Realovega posta

Favorit je bil Juventus, toda obilo izvrstnih igralcev je imel tudi Real, le da so mnogi šele začeli z bogato kariero (Raul, Morientes …). Real je na 7. evropski naslov čakal 32 let. Med rezervisti Reala je bil tudi Victor Sanchez, sedanji trener Olimpije, v igro pa je vstopil Davor Šuker, ki je isto poletje blestel z reprezentanco na mundialu.

1999

Manchester United – Bayern München 2:1

Barcelona, Camp nou, 90.245 gledalcev (26. maj)

Strelci: Sheringham 90+1., Solskjær 90+3.; Basler 6.

Nepozaben sodniški dodatek

Finale, ki se ga vsi spominjamo. Bayern je imel vodstvo in prevlado, toda United je v dveh minutah sodnikovega dodatka vse obrnil v lastno korist, pa čeprav je bil precej oslabljen (manjkala Scholes in Keane). Bayernovi nogometaši so bili potolčeni, tolažil jih je celo karizmatični sodnik Pierluigi Collina.

Ole Gunnar Solskjaer je zabil gol za nori preobrat Manchester Uniteda proti Bayernu. FOTO: Dan Chung/Reuters

2000

Real Madrid – Valencia 3:0

Pariz, Saint-Denis, 80.000 gledalcev (24. maj)

Strelci: Morientes 39., McManaman 67., Raul 75.

Prvič finalista iz iste države

Valencia je bila presenečenje sezone, a najslabše je igrala ravno v finalu. Real je bil povsem dominanten, čeprav je imel slabo leto v domačem prvenstvu. Steven McManaman je postal prvi Anglež, ki je ligo prvakov osvojil z neangleškim klubom, svojo uspešno pot je začel trener Vicente del Bosque.

2001

Bayern München – Valencia 1:1 (5:4 po enajstmetrovkah)

Milano, San Siro, 79.000 gledalcev (23. maj)

Strelca: Effenberg 50. (11-m); Mendieta 3. (11-m)

Junak bi bil lahko Zahović

Osmoljenec je bil Zlatko Zahović. Čeprav ni bil v dobrem odnosu s trenerjem Hectorjem Cuperjem, je vstopil v igro s klopi. Zapravil je dve priložnosti in bil nato neuspešen še pri enajstmetrovki. Blestel je Oliver Kahn, Ottmar Hitzfeld pa je po Borussii Dortmund na vrh Evrope stopil še z Bayernom.

2002

Real Madrid – Bayer Leverkusen 2:1

Glasgow, Hampden Park, 50.499 gledalcev (15. maj)

Strelci: Raul 8., Zidane 45.; Lucio 14.

Volej, ki se ga spominjamo vsi

Mnogi so prepričani, da smo videli najlepši gol v finalih. Volej z levico Zinedina Zidana poznamo vsi. Francoski umetnik je končno dočakal zmagoslavje v ligi prvakov, potem ko mu to ni uspelo z Juventusom. Bayer je bil presenečenje sezone, predvsem sta se uveljavila Michael Ballack in Lucio.

2003

AC Milan – Juventus 0:0 (3:2 po enajstmetrovkah)

Manchester, Old Trafford, 62.315 gledalcev (28. maj)

Prevladovala je italijanska taktika

V italijanskem finalu je bila pričakovano v ospredju taktika. Prvič je ligo prvakov kot trener osvojil Carlo Ancelotti in s tem napovedal večletno Milanovo (in svojo) navzočnost v evropskem vrhu. Clarence Seedorf je postal prvi nogometaš, ki je slavil s tremi različnimi klubi (Ajax, Real, Milan).

2004

Porto – Monaco 3:0

Gelsenkirchen, Arena AufSchalke, 53.053 gledalcev (26. maj)

Strelci: Carlos Alberto 39., Deco 71., Aleničev 75.

Ko je svet dokončno spoznal Mourinha

Nihče ni pričakoval takšnega finala, toda v obeh moštvih je bila cela vrsta igralcev, ki so nato ustvarili velike kariere (Deco, Evra, Carvalho, Giuly), nekaj pa je bilo tudi izkušenih mojstrov (Morientes, Baia). Potem ko je leto prej s Portom zmagal že v pokalu Uefa, je nase dokončno opozoril Jose Mourinho.

Jose Mourinho je s Portom pripravil eno večjih presenečenj. FOTO: Reuters

2005

Liverpool – AC Milan 3:3 (3:2 po enajstmetrovkah)

Istanbul, štadion Atatürk, 69.000 gledalcev (25. maj)

Strelci: Gerrard 54., Šmicer 56., Alonso 60.; Maldini 1., Crespo 39., 44.

Čudež v Istanbulu

Vsi pomnimo norih šest minut Liverpoola. In tudi Jerzyja Dudka, ki je najprej ubranil veliko priložnost Andreja Ševčenka, nato pa zablestel še pri enajstmetrovkah, ko je poplesaval kot Grobbelaar. Milanov trener Ancelotti še zmeraj trdi, da je svoj edini finale izgubil, ko je njegova ekipa igrala najbolje.

Jerzy Dudek je ubranil nemogoče. Po strelu Andreja Ševčenka smo vsi že videli žogo v mreži, toda Liverpool se je čudežno rešil. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters

2006

Barcelona – Arsenal 2:1

Pariz, Saint-Denis, 79.610 gledalcev (17. maj)

Strelci: Eto'o 76., Belletti 80.; Campbell 37.

Nepozabna Ronaldinhova sezona

Prvič je bil v finalu klub iz Londona. Čeprav je imel igralca manj, je Arsenal povedel, toda v zaključku tekme je Barcelona preobrnila rezultat. Skozi vso sezono je blestel Ronaldinho, počasi so zraven prihajali tudi igralci iz Barçine nogometne šole, ki so pobudo prevzeli v naslednjih letih.

2007

AC Milan – Liverpool 2:1

Atene, Olimpijski štadion, 63.000 gledalcev (23. maj)

Strelca: Inzaghi 45., 82.; Kuyt 89.

Sladko Milanovo maščevanje

Milan je hitro dočakal priložnost za poravnavo računov z Liverpoolom. Tokrat je dominiral bistveno manj kot pred dvema letoma, toda zmaga je odšla v Italijo. Junak večera je bil iznajdljivi Filippo Inzaghi, vso sezono je blestel Kaka, še vedno je igral Paolo Maldini, ki je bil v finalu prvič že leta 1989.

2008

Manchester United – Chelsea 1:1 (6:5 po enajstmetrovkah)

Moskva, Lužniki, 67.310 gledalcev (21. maj)

Strelca: Ronaldo 26.; Lampard 45.

Pozno moskovsko slavje Rdečih vragov

Po španskem in italijanskem smo dočakali še angleški finale. Sezona je bila v znamenju Cristiana Ronalda. Pri enajstmetrovkah je resda zgrešil, toda na njegovo srečo sta pri Chelseaju zgrešila tudi John Terry in Nicolas Anelka. Tekma se je po lokalnem času začela šele ob 22:45 in končala naslednji dan.

2009

Barcelona – Manchester United 2:0

Rim, Olimpijski štadion, 62.467 gledalcev (27. maj)

Strelca: Eto'o 10., Messi 70.

Guardiolova Barcelona je začela plesati

Barcelona je pod vodstvom Pepa Guardiole zablestela v vsem sijaju. Katalonski klub je navduševal vso sezono, najbolj Lionel Messi, pa tudi Xavi in Iniesta. Čeprav takrat še nismo vedeli, da bosta močno zaznamovala zgodovino nogometa, smo v Rimu videli edini neposredni finale med Messijem in Ronaldom.

2010

Inter – Bayern München 2:0

Madrid, Santiago Bernabeu, 73.490 gledalcev (22. maj)

Strelec: Milito 35., 70.

Zadnji ples Interjevih veteranov

Popolna sezona je uspela tudi Interju pod nadzorom Joseja Mourinha, vendar z mnogo bolj obrambno igro. V moštvu so bili številni izkušeni nogometaši, ki so vedeli, da je to njihova zadnja priložnost za slavje v Evropi: Javier Zanetti, Lucio, Walter Samuel, Marco Materazzi … in junak večera Diego Milito.

Diego Milito je bil junak nepozabne Interjeve sezone. FOTO: Toby Melville/Reuters

2011

Barcelona – Manchester United 3:1

London, Wembley, 87.695 gledalcev (28. maj)

Strelci: Pedro 27., Messi 54., Villa 69.; Rooney 34.

Barça v najlepši podobi

Varovanci Alexa Fergusona so dobili priložnost za maščevanje, toda zasedba Pepa Guardiole je bila spet premočna. Barcelona je skrila žogo, v zvezni vrsti je poleg Xavija in Inieste blestel mladi Sergio Busquets, poleg Messija v napadu pa David Villa. Ferguson je po tekmi dejal, da še nikoli ni imel težjega nasprotnika.

2012

Chelsea – Bayern München 1:1 (4:3 po enajstmetrovkah)

München, Allianz Arena, 62.500 gledalcev (19. maj)

Strelca: Drogba 88.; Müller 83.

London in Abramovič do zadoščenja

Končno je lovorika pristala v Londonu. Roman Abramovič je po vsem vloženem denarju dočakal zadoščenje. Enako velja za njegove nogometaše, predvsem za junaka večera Didierja Drogbaja in Petra Čecha, pa tudi Franka Lamparda, Johna Terryja, Ashleyja Cola … Bayern je pogorel pod pritiskom domačega finala.

2013

Bayern München – Borussia Dortmund 2:1

London, Wembley, 86.298 gledalcev (25. maj)

Strelci: Mandžukić 60., Robben 89.; Gündoğan 68. (11-m)

Na nemški veselici bavarsko slavje

Bayern je bil bolj sproščen kot leto prej. V krču so bili mladeniči pri Borussii, ki jih je vodil Jürgen Klopp. Številni so kmalu odšli v bogatejše klube (Lewandowski, Gündoğan, Götze …). Pri Bayernu sta blestela Franck Ribery in Arjen Robben, po letu 1998 (in z drugim klubom) je kot trener spet slavil Jupp Heynckes.

2014

Real Madrid – Atletico Madrid 4:1 (po podaljšku)

Lizbona, Estadio da Luz, 60.976 gledalcev (24. maj)

Strelci: Ramos 90+3., Bale 110., Marcelo 118., Ronaldo 120.; Godin 36.

Ramosov nebeški skok za desetico

Prvič smo v finalu dočakali mestni derbi. Pri Atleticu so že slavili, ko je Luka Modrić v 93. minuti podal iz kota, Sergio Ramos pa je z glavo poskrbel za podaljšek. Četa Diega Simeoneja je bila potolčena, Real pa je napolnil njihovo mrežo za jubilejno deseto evropsko krono. S tem se je začela Realova era.

Carlo Ancelotti je kralj lige prvakov. Dvakrat je zmagal kot nogometaš, kar petkrat kot trener. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

2015

Barcelona – Juventus 3:1

Berlin, Olimpijski štadion, 70.442 gledalcev (6. junij)

Strelci: Rakitić 4., Suarez 68., Neymar 90+7.; Morata 55.

Sanjski južnoameriški napadalni trojček

Katalonci so se znova podpisali pod popolno sezono (lovorika v ligi prvakov, državnem prvenstvu in pokalu), le da tokrat pod mentorstvom Luisa Enriqueja. Glavni igralec je bil Lionel Messi, toda v finalu sta zabila njegova partnerja Neymar in Luis Suarez. To je bila zadnja tekma za Xavija pri Barceloni.

Luis Suarez, Lionel Messi in Neymar, južnoameriški napadalni trojec Barcelone FOTO: Reuters

2016

Real Madrid – Atletico Madrid 1:1 (5:3 po enajstmetrovkah)

Milano, San Siro, 71.942 gledalcev (28. maj)

Strelca: Ramos 15.; Carrasco 79.

Tudi Oblak ostal brez lovorike

Spet mestni obračun, spet madridski derbi in spet Realova zmaga. Tretjič je v finalu zaigral slovenski nogometaš, toda Jan Oblak ni ubranil niti ene enajstmetrovke. Zinedine Zidane se je pridružil elitni druščini, ki je ligo prvakov osvojila kot igralec in trener (Muñoz, Trapattoni, Cruyff, Ancelotti, Rijkaard, Guardiola).

2017

Real Madrid – Juventus 4:1

Cardiff, Millennium Stadium, 65.842 gledalcev (3. junij)

Strelci: Ronaldo 20., 61., Casemiro 61., Asencio 90.; Mandžukić 27.

Novi mejniki na pokritem štadionu

Real je povsem prevladoval, Juventusu ni pomagal niti sijajen gol Maria Mandžukića. Juve je izgubil že sedmi finale (peti zapored), kar je največ med vsemi. Real je kot prvi po letu 1990 ubranil lovoriko. Prvič (in zadnjič) se je dogodilo, da so v finalu igrali na pokritem štadionu.

Zinedine Zidane je kot edini trener slavil trikrat zapored. Še prej je bil enkrat prvak kot igralec in enkrat kot pomočnik trenerja. FOTO: Reuters

2018

Real Madrid – Liverpool 3:1

Kijev, Olimpijski štadion, 61.561 gledalcev (26. maj)

Strelci: Benzema 51., Bale 63., 83.; Mane 55.

Balove škarjice za Realov trojček

Liverpoolov vratar Loris Karius si je privoščil dve hudi napaki, vmes pa je Gareth Bale zabil s čudoviti škarjicami. Bale je postal prvi rezervist z dvema goloma, Zinedine Zidane pa prvi trener s tremi zaporednimi lovorikami. Kmalu zatem sta se od Reala poslovila tako Zidane kot Cristiano Ronaldo.

2019

Liverpool – Tottenham 2:0

Madrid, Metropolitano, 63.272 gledalcev (1. junij)

Strelca: Salah 2. (11-m), Origi 87.

Prvič je bil glavni sodnik Slovenec

V še enem angleškem obračunu je bil prvič glavni sodnik Slovenec in prvič so uporabljali VAR. Damir Skomina je že takoj na začetku dosodil enajstmetrovko za Liverpool. Tottenham ni bil nikoli blizu povratku, svojo prvo lovoriko pa je v tretjem finalu dočakal trener Jürgen Klopp.

2020

Bayern München – PSG 1:0

Lizbona, Estadio da Luz, 0 gledalcev (23. avgust)

Strelec: Coman 59.

Posebna sezona v prvem pandemskem letu

Uspeh je bil že to, da so ob pandemiji sploh zaključili sezono. Uefa je v Lizboni pripravila turnir od četrtfinala naprej. Prvaka še nikoli nismo dobili tako pozno, šele avgusta. V precej izenačeni tekmi je odločil Kingsley Coman, Bayern pa je pod vodstvom Hansija Flicka osvojil vse možne lovorike.

Finale pred praznimi tribunami, realnost pandemije FOTO: Matthew Childs/Reuters

2021

Chelsea – Manchester City 1:0

Porto, Dragão, 14.110 gledalcev (29. maj)

Strelec: Havertz 42.

Finale dvakrat zapored v isti državi

Po vseh arabskih milijonih evrov je prvič v finalu zaigral Manchester City, a kljub vlogi favorita izgubil. Precej bolje se je znašel Chelsea, še posebno je v zvezni vrsti blestel N'Golo Kante. Prvič je bil finale dvakrat zapored v isti državi (na Portugalskem), marsikaj pa je bilo še vedno podrejeno koronskim ukrepom.

2022

Real Madrid – Liverpool 1:0

Pariz, Saint-Denis, 75.000 gledalcev (28. maj)

Strelec: Vinicius 59.

Epska predstava vratarja Courtoisa

Carlo Ancelotti se je vrnil v Madrid, Real pa na vrh Evrope. Verjetno najboljšo vratarsko predstavo v finalih je uprizoril Thibaut Courtois. Zbral je kar devet obramb, predvsem je jezil Sadia Maneja in Mohameda Salaha. Vso sezono je blestel Karim Benzema, eden najboljših igralcev lige prvakov vseh časov.

2023

Manchester City – Inter Milan 1:0

Istanbul, štadion Atatürk, 71.412 gledalcev (10. junij)

Strelec: Rodri 68.

Na vrhu vendarle tudi City

Pep Guardiola je zgradil dominantno ekipo, ki je (bila) dolgo strah in trepet po vsej v Evropi, toda v ligi prvakov je Cityju vedno nekaj zmanjkalo. To se je spremenilo leta 2023, a tudi tedaj je bil Inter trd oreh. City je tako postal 23. klub z lovoriko lige prvakov, Guardiola pa s svojo tretjo.

Pep Guardiola je končno popeljal Manchester City na vrh Evrope. FOTO: Matthew Childs/Reuters

2024

Real Madrid – Borussia Dortmund 2:0

London, Wembley, 86.212 gledalcev (1. junij)

Strelca: Carvajal 74., Vinicius 83.

Vnovič slovenski sodnik, Real do rekordov

Borussia je svoje zapravila v prvem polčasu, nato je Real unovčil izkušnje. Carlo Ancelotti je osvoji peto trenersko lovoriko (skupno sedmo), Dani Carvajal, Toni Kroos, Luka Modrić in Nacho pa šesto kot igralci. Toliko jih ima samo še Paco Gento iz povsem drugih časov. Sodil je Slavko Vinčić.