Za Nemca ni neznank, kdo je največji simulant

Upokojeni nemški nogometni sodnik Felix Brych je bil gost pogovornega šova »FOCUS online talk«, kjer so spraševali tudi o tem, kdo so največji prevaranti med nogometaši.

»Z uvedbo VAR jim je težje. Pred tem je bilo vsega in vse. Neymar je legenda, kar zadeva igranje prekrškov, in to ni brez razloga. Bolj kot sem videl grimase na obrazu zaradi bolečin, mirnejše sam pustil igro. Igralec v resnih bolečinah takoj ostane na tleh in se ne valja po igrišču za vedno,« je povedal Brych in dodal: »Mali prekrški se izvajajo vse bolj zvito. Običajno sem gledal odziv okoli sebe, da sem presodil, ali je prekršek ali ni. Če so me najprej pogledali igralci, ni bilo tako nevarno. Če so bili takoj v skrbeh za igralca in stekli proti tekmecu, potem je bila zadeva bolj resna.«

Brych, sicer doktor prava, se je po koncu sezone upokojil po 21 letih sojenja na najvišji ravni. V karieri je sodil 858 tekem, med drugim 359 v bundesligi in 69 v ligi prvakov.