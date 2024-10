Za vodilne v ligi prvakov po 13 rumenih kartonih še šok v zadnji sekundi

V angleškem nogometu se je Aston Villa povsem »udomačila« pri vrhu lestvice, potem ko so se v minuli sezoni uvrstili v ligo prvakov, so tudi aktualno začeli zelo dobro. Po treh tekmah so celo vodilni v LP, v premier league pa zasedajo tretje mesto po devetih odigranih tekmah.

A kljub vsemu na Villa Parku razpoloženje ob koncu tekme z Bournemouthom, ki se je v tej sezoni izkazal za zelo žilavega tekmeca, ni bilo najboljše. Glavni »zvezdnik« trdega, a fer obračuna je bil sodnik Chris Kavanagh, ki je za skoraj vsak prekršek pokazal rumen karton, skupno jih je podelil kar 13 in mali čudež je, da sta obe moštvi tekmo zaključili z 11 nogometaši na zelenici.

Evanilson je češnjam prinesel točko v zadnji sekundi. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Ko je v 76. minuti za vodstvo domačih zadel Ross Barkley, so bili v Birminghamu pripravljeni za slavje, v zadnji akciji tekme pa ga je z golom z glavo po predložku Taverierja pokvaril Evanilson, ki je žogo poslal v mrežo za 1:1. Kavanagh je nato odpiskal konec tekme, Villa pa se je morala zadovoljiti s točko.

Derbi kola v angleškem prvenstvu bosta jutri (17.30) v Londonu odigrala Arsenal in Liverpool.