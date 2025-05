Zajčev Toulouse premagal Rennes, nov poraz PSG

Nogometaši Toulousa so v 32. kolu francoske lige gostili Rennes in zmagali z 2:1. Slovenski nogometaš Miha Zajc je za domačo ekipo igral od 77. minute. Yann Gboho je v 28. minuti povedel domače v vodstvo, izenačil je Arnaud Kalimuendo v 65., zmagoviti zadetek za Toulouse pa je prispeval Aron Doennum v 82. minuti.

Pred tem je prvak Paris Saint-Germain gostoval v Strasbourgu in z »rezervno« ekipo izgubil z 1:2. To je bil za Parižane drugi zaporedni poraz v ligi, kar pa ne pomeni kaj veliko, saj so pariške misli usmerjene predvsem v ligo prvakov, kjer igrajo v polfinalu. Lucas Hernandez je v 20. minuti dosegel avtogol, na 2:0 je povišal Felix Lemarechal ob koncu prvega polčasa. Na začetku drugega je končni izid postavil Bradley Barcola.

Monaco je v večerni tekmi v St. Etiennu slavil s 3:1. Maghnes Akliouche, Mutassim Al-Musrati in Folarin Balogun so bili strelci za ekipo iz kneževine.