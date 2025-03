Zakaj je umrl Maradona in kdo je kriv

Več kot štiri leta po smrti argentinskega nogometnega idola Diega Armanda Maradone se bo začelo sojenje sedmim zdravstvenim delavcem zaradi malomarnosti, ki so domnevno povzročile njegovo smrt. Sojenje v San Isidru, predmestju Buenos Airesa, bo predvidoma trajalo do sredine julija, z zaslišanjem skoraj 120 prič.

Obtožencem grozi od osem do 25 let zapora. Obtoženi so nevrokirurg in Maradonov osebni zdravnik Leopold Luque, psihiatrinja Agustina Cosachova, psiholog Carlos Diaz, zdravstvena koordinatorka Nancy Forlini, koordinatorka za medicinske sestre Mariano Perroni, klinični zdravnik Pedro Pablo Di Spagna in medicinski brat Ricardo Almiron.

Primer Maradona obsega ogromno dokumentacije. FOTO: Tomas Cuesta/AFP

Zdravniško poročilo iz leta 2021 je namreč pokazalo, da je bilo zdravljenje Maradone neustrezno, pomanjkljivo in nepremišljeno, kar je vodilo v dolgotrajno obdobje agonije, ki je trajalo več ur, preden so legendarnega nogometaša našli mrtvega. Maradona je umrl zaradi kardiorespiratorne krize 25. novembra 2020 v starosti 60 let, sam v medicinski postelji v zasebni rezidenci v Tigresu, kjer je okreval po operaciji na možganih zaradi krvnega strdka. Potem ko so nočni medicinski sestri naročili, naj ga ne zbuja, ga je dnevna medicinska sestra proti koncu jutra odkrila brez znakov življenja.

Argentinska ikona in legenda svetovnega nogometa je trpela za več patologijami – težave z ledvicami, jetri, s srčnim popuščanjem, nevrološkim poslabšanjem ter odvisnostjo od alkohola in psihotropnih zdravil. Njegova smrt je Argentino pahnila v neskončno žalost, država je razglasila tri dni nacionalnega žalovanja.

Eden od obtožencev je Leopoldo Luque, osebni zdravnik Diega Maradone. FOTO: Emiliano Lasalvia/AFP

Štiri leta po smrti je Maradona še vedno »živ«, s številnimi spomeniki v več državah, neštetimi poslikavami in tetovažami v Argentini, je predmet številnih razstav, kmalu pa bodo njegove posmrtne ostanke prenesli z zasebnega pokopališča, 35 kilometrov od Buenos Airesa, v mavzolej v središču prestolnice.

Konec leta 2024 sta njegovi hčerki Dalma in Giannina predstavili prihodnji Memorial M10, katerega namen je očeta približati ljubezni ljudi in izpolniti željo vsakogar, ki mu želi prinesti rožo. Mavzolej naj bi letos odprli na 1000 kvadratnih metrih v turistični četrti Puerto Madero, z zmogljivostjo za milijon obiskovalcev letno, za Argentince pa bo brezplačen.