Zapleti v sodnem procesu o smrti legendarnega Maradone

Odvetiška pisarna zdravnika Leopolda Luqueja, osumljenega malomarnosti pri zdravljenju legendarnega nogometnega virtuoza Diega Armanda Maradone, je vložila zahtevo za izločitev dveh sodnikov. Po prekinitvi sojenja se postopek še ni nadaljeval.

Francisco Oneto in Julio Rivas, odvetnika argentinskega zdravnika, sta uradno zahtevala izločitev sodnikov Alberta Gaiga in Pabla Rolona iz celotnega sodnega procesa. Sodni proces proti zdravstvenim osebam, ki so domnevno odgovorne za smrt Maradone, se je začel marca, a je bil nato prekinjen. Pred tem je ista odvetniška pisarna že izločila sodnico Juliete Makintach, ker je sodelovala v dokumentarnem filmu z naslovom Božja pravičnost.

Poleg obtoženega zdravnika sodni proces poteka še proti dvema psihologoma, zdravniku, medicinski sestri ter medicinskemu koordinatorju zdravstvene zavarovalnice. Vsi so že zanikali krivdo, če pa bodo spoznani za krive, jim grozi do 25 let zapora.

Leopoldo Luque, zdravnik Diega Armanda Maradone. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Legendarni Diego Armando Maradona je umrl 25. novembra 2020. Vzrok za smrt je bilo kopičenje vode v trebuhu in pljučih, preiskovalci pa trdijo, da so pri njegovem zdravljenju nastale resne napake, saj bi moral biti Argentinec deležen boljše oskrbe. Prav tako ni bil primeren za zdravljenje na domu, njegovo srce je ob smrti namreč tehtalo dvakrat več od običajnega.

Mnogi ga uvrščajo med najboljše nogometaše vseh časov. Največji pečat je pustil v Napoliju, za katerega je zlati deček igral sedem sezon, prav po njegovi zaslugi pa so azzuri prvič osvojili naslova italijanskih prvakov. Kot kapetan je Argentino vodil do naslova svetovnih prvakov leta 1986.