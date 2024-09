Zeleno-beli ostajajo neporaženi

Nogometaši Primorja so v tekmi 10. kola prve slovenske lige izgubili proti Olimpiji z 0:2 (0:1). Ajdovščina je zaradi tega, ker prenova zelenice v Novi Gorici še ni končana, prvič po letu 2011 gostila prvoligaško tekmo domačega kluba. Ta se za Primorje ni dobro končala, Olimpija je zasluženo zmagala. Zeleno-bela zasedba je pod vodstvom Victorja Sancheza še naprej neporažena v vseh tekmovanjih.

Gosti so tekmo bolje začeli, Ivan Durdov je v drugi minuti meril previsoko, v 11. pa je Alex Blanco le za nekaj centimetrov zgrešil cilj iz bližine.

V 12. minuti so Ljubljančani, ki so igrali proti vetru, povedli, Pedro Lucas je natančno podal do Durdova, ki je nato s približno 10 metrov matiral Gašperja Tratnika.

V drugem polčasu je ljubljanska zasedba igrala »z vetrom«, v 48. minuti je prvi nevarno meril Diogo Pinto z desne strani, po uri igre je dvakrat nase opozoril Raul Florucz, ki je v 71. minuti tudi podvojil prednost, potem ko je z močnim strelom iz bližine v mrežo poslal odbito žogo po dveh zaporednih Blancovih strelih.

Prekmurski remi

Nogometaši Nafte 1903 in Mure pa so se razšli z neodločenim izidom 0:0. Prvi medsebojni obračun v sezoni so na začetku dobili Sobočani, drugi pa se je končal brez zadetkov. Nekaj boljši vtis je pustila Nafta, ki je bila boljša v posesti žoge in številu strelov, med drugim je zadela tudi vratnico. A na koncu sta se ekipi razšli z delitvijo plena. Najbližje zadetku je bil Amadej Marinič v 67. minuti, ko je z nizkim strelom od daleč zadel vratnico.

Nafta je imela v tem obdobju žogo precej več v posesti, v 83. minuti tudi zadela prek Roka Pirtovška, a je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 0:0.

Izidi 10. kola:

sobota:

Primorje – Olimpija 0:2 (Durdov 12., Florucz 71.)

Nafta 1903 – Mura 0:0

17.30 Bravo - Celje

nedelja:

17.30 Koper – Kalcer Radomlje

20.15 Domžale – Maribor