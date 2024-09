Življenjski izziv za Ivana Jurića, postal je trener Rome

Eden od najbolj priljubljenih italijanskih nogometnih velikanov Roma je hitro našel zamenjavo za odstavljenega Danieleja De Rossija. Ni presenetil, ameriški lastnik, milijarder Dan Friedkin je prižgal zeleno luč za prihod 49-letnega Hrvata Ivana Jurića, ki je bil poleti že tik pred prihodom v Hajduk, a se je v zadnjem trenutku premislil. Odločil se je odlično, saj je Roma hitro izgubila zaupanje v eno od svojih legend, ki je januarja nasledil prav tako odstavljenega Joseja Mourinha. Kandidata sta bila še Edin Terzić in Stefano Pioli, ki pa je že odšel v Savdsko Arabijo. Prevzel je moštvo Al-Nassr, pri katerem igra Cristiano Ronaldo.

Prvenstveni start brez zmage in enim porazom je bil preslab izkupiček za ambiciozen klub. Jurić je že 23 let povezan s »calciom«, od leta 2001 do 2010 kot igralec, potem pa kot trener. Minulo sezono je v Italiji tudi zaradi predanosti in visokega profesionalizma cenjen strokovnjak vodil Torino, s katerim mu je po koncu sezone potekla pogodba. V Italiji je samostojno vodil še Mantovo, Crotone, Genoo in Verono.

Roma in Jurić sta sklenila kratkoročno pogodbo, do konca leta, in z možnostjo podaljšanja, če se bo uvrstila v ligo prvakov.