Žlogar pred vhodnimi vrati, Vermezović odstavljen

Pri Murinem nogometnem taboru so se odločili za novo trenersko menjavo. Potem ko so Sobočani sezono začeli pod vodstvom Dejana Grabića, je tega septembra zamenjal Vladimir Vermezović. A ta je pri vodstvu kluba izgubil zaupanje, tako da so z njim prekinili sodelovanje. Šestdesetletnega Srba bo najverjetneje nasledil Anton Žlogar.

Šestinštiridesetletni nekdanji slovenski reprezentant Žlogar je bil nazadnje selektor mladinske slovenske vrste, sicer pa ima nekaj klubskih trenerskih izkušenj iz Krasa Repna, Brd in Triglava. Iz Mure so sporočili, da bodo novega trenerja uradno predstavili na sredini novinarski konferenci.

O prekinitvi sodelovanja z Vermezovićem pa so pri Muri zapisali, da »podoba ekipe na igrišču v zadnjem času ni bila takšna, kot bi si želeli in zato se je klub z Vermezovićem dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe"«

Tako se Vermezović poslavlja po petih mesecih in petnajstih tekmah v prvenstvu in pokalnem tekmovanju. Mura je pod njegovim vodstvom odigrala trinajst tekem v prvenstvu in ob tem dosegla pet zmag, tri remije in pet porazov, v pokalnem tekmovanju pa so Sobočani premagali Dokležovje in Hodoš.

Vladimir Vermezović je predčasno končal svojo zgodbo v Murski Soboti. FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

Mura bi sicer v sredo morala igrati tekmo 22. kroga v Kopru, a so jo preložili zaradi incidenta, ki se je zgodil v nedeljo na domači tekmo proti Mariboru. Takrat je s tribune gostujočih navijačev priletelo močnejše pirotehnično sredstvo in poškodovalo šest članov Mure, od tega pet nogometašev. Skupil jo je tudi pobiralec žog.

Termin tekme s Koprom bo znan naknadno, tako kot tudi usoda obračuna z Mariborom, ki je bil prekinjen v 58. minuti pri vodstvu vijoličnih z 2:0.

Mura je po 20 kolih na 6. mestu lestvice s 25 točkami, za vodilnimi Celjani, ki imajo tekmo več, zaostaja za 26 točk.