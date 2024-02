Tudi javnost v lov za huliganom

Potem ko je neznanec na nedeljski nogometni tekmi slovenskega državnega prvenstva med Muro in Mariborom ob igrišče med tekmo vrgel eksplozivno telo in poškodoval sedem ljudi, policija kljub temu, da je dogodek v skladu z varnostnim načrtom snemala, poziva javnost za pomoč pri iskanju storilca.

»Policisti pozivamo vse, ki bi razpolagali z informacijo o osebi, ki je odvrgla pirotehnični izdelek na igrišče, oziroma s posnetkom same detonacije ali storilca, da o tem obvesti policijo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon 080-1200,« so zapisali pri policiji.

Obenem je policija dopolnila obvestilo v povezavi z varovanjem omenjene tekme. »Policisti PU Murska Sobota smo danes prejeli informacijo, da je zaradi poškodbe na nogometni tekmi 18. februarja v Murski Soboti zdravniško pomoč iskal tudi otrok - pobiralec žoge, ki je bil lahko telesno poškodovan,« so dodali.

Na tekmi je bilo skupaj poškodovanih sedem oseb, poleg otroka še pet Murinih igralcev in kondicijski trener. »Zaradi poškodb policisti zbiramo informacije o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti,« so še dodali pri policiji.

Ta obravnava dve kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, in sicer poškodovanja opreme na stadionu in parkiranega osebnega avtomobila. Obravnavali so tudi dve kršitvi Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in tri kršitve Zakona o javnih zbiranjih ter kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru.

»Gre za prve ugotovitve, saj policisti nadaljujemo zbiranje obvestil in ugotavljanje dejanskega stanja zaznanih kršitev,« so zaključili pri policiji. Dogodke na tekmi preiskuje tudi Nogometna zveza Slovenije. Ta je v ponedeljek potrdila uvedbo disciplinskega postopka po tekmi 21. kroga državnega prvenstva v Murski Soboti. Tekmo so prekinili zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče.

Disciplinski postopek teče tako proti organizatorju tekme, nogometnemu klubu Mura, ter tudi proti mariborskemu klubu zaradi incidenta s pirotehničnim sredstvom, je za Odmeve v ponedeljek pojasnil generalni sekretar NZS Martin Koželj. Oba kluba imata 72 ur od začetka postopka za predložitev odgovorov.