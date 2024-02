Olimpija z vsemi topovi nad Domžalčane, podoben arzenal ima tudi Celje

V nadaljevanju preberite:

Privrženci slovenskega nogometnega prvenstva čakajo na epilog neljubega incidenta v Murski Soboti, kjer so odpovedali tekmo med Muro in Mariborom, toda kolesje v 1. SNL gre naprej. Slovenija bo namreč igrala na evropskem prvenstvu v Nemčiji, sezono bo treba končati prej kot običajno. Tudi 22. kolo prinaša več zanimivih dvobojev – od današnje klasike Ljubljanske kotline v Stožicah do jutrišnjih lokalnega merjenja moči v Celju in štajersko-ljubljanskega derbija v Ljudskem vrtu.

Pod lupo bosta novinca pri Olimpiji: bo Antonio Marin, ki je ob premieri zabil lepa gola, nanizal več učinkovitih tekem, bo Ivan Durdov zabil gol klubu, v katerem se je nekoč predstavil slovenskim navijačem? Celjani premorejo bogat arzenal različnih orožij, ki je v Šiški resda odpovedal, dvakrat zapovrstjo se to najbrž ne bo zgodilo. Rogaška je ujela spodobno formo v boju za obstanek in nič več ni samoumevno ime kluba, ki bo v sezoni 2024/25 igral v drugi ligi. Kaj se bo dogajalo ta teden v SNL? Več v članku.