Babnikovi 15. luknja vzela sanje o kolajni: Ni bilo prijetno, a se zgodi

Pia Babnik je olimpijskem igrišču za golf La National prikazala še eno odlično serijo, izhodišče pa si je močno pokvarila na 15. luknji, za katero je potrebovala kar osem udarcev. S skupno 214 udarci si po treh dneh deli 13. mesto. Ana Belac je po treh dneh z 225 udarci 46.

»Ja, 17 lukenj je bilo odličnih, potem je tista žogica, ki je šla kamor je šla. Res ni bilo prijetno, a se zgodi. Mislim, da se enkrat na milijon zgodi, da zgrešim toliko, kot sem ta tretji udarec na 15. luknji, žogica pa je končala v vodi. Zgodilo se je v nepravem trenutku, res sem bila jezna nase. Ampak kaj češ, tako pač je. To je golf,« je dejala 20-letna Ljubljančanka.

Po 14 luknjah je za prvim mestom zaostajala vsega dva udarca, do takrat je po dveh bogeyjih na prvih treh luknjah uspela doseči tudi tri birdieje. Nato je žogica končala v vodi, pa tudi zaključek na luknji ni bil dober.

»Še kar nekaj časa sem bila nato jezna. A to sem obrnila v motivacijo. Želela sem si tri birdieje, da pridem nazaj na ničlo. Ni se izšlo, dvakrat sme bila blizu, na koncu pa je šla žogica notri in lepo sem zaključila dan,« je še dodala tekmovalka, ki je za igrišče porabila skupaj 74 udarcev, že v prvi polovici tekme pa ji je manjkal kanček športne sreče, ko se je žogica dotaknila roba luknje, a je bil potreben dodaten udarec.

Vodstvo si pred zadnjim dnem delita Lydia Ko iz Nove Zelandije in Švicarka Morgane Metraux s po 207 udarci. Novozelandka je tretji dan porabila vsega 68 udarcev. Vsekakor si bo v soboto želela povečati zbirko olimpijskih kolajn, doma pa že ima srebro iz Ria 2016 in bron iz Tokia 2021, manjka ji le še zlata.

Ana Belac je v spodnji polovici razvrščenih. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Dva udarca zaostajata Američanka Rose Zhang in Japonka Miju Jamašita. Branilka naslova Nelly Korda iz ZDA je z -4 na sedmem mestu. Pio Babnik od brona loči pet udarcev. »Razlike niso tako velike. Jutri se lahko vse zgodi. Pri fantih je zmagovalec zadnji dan nadoknadil šest udarcev. Jaz na igro drugih ne morem vplivati, dala bom vse od sebe, potem pa bomo videli,« je še dejala slovenska olimpijka.

Ana Belac se tudi tretji dan ni spoprijateljila z igriščem. Rahlo obolela je dan zaključila s 76 udarci, največ težav pa je imela na 8. in 9. luknji, kjer ji je končala z dvojnim bogeyjem.

»Že cel turnir igram z ne najbolj polnimi baterijami. In žal se v drugi polovici sezone matram tudi z dolgo igro. Če pa tega na tem igrišču nimaš, veliko je vode in ledine, hitro prideš v težave in to se mi dogaja. Upam, da se bom v soboto spravila k sebi in z dobrim dnem pridobila samozavest za naslednje turnirje.«

Danes je tekmovanje otežil še močnejši veter: »S tem težav nimam. Celo všeč mi je, ker to zahteva, da razmišljam in da sem kreativna.« Sama je napake naredila le na že omenjenih dveh luknjah. »Nekaj zaporednih slabih udarcev in potem pride do tega,« je še dejala 27-letna tekmovalka, ki bo konec sezone skušala izkoristiti za vrnitev ne turnirje LPGA.