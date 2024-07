OKS imenoval rekordnih 90 športnic in športnikov za OI v Parizu

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je imenoval slovensko reprezentanco za olimpijske igre, ki se bodo čez 18 dni začele v Parizu. V njej je rekordnih 90 športnic in športnikov iz 17 panog, ki se bodo v francoski prestolnici merili med 26. julijem in 11. avgustom.

Leta 2004 v Atenah je bilo doslej največ športnic in športnikov iz Slovenije, 79. Osemdeset jih je bilo za igre v Franciji predvidenih že prejšnji mesec. Javna predstavitev slovenske odprave bo 11. julija na Ukmarjevem trgu v Kopru.

»To bo ne le najštevilčnejša reprezentanca, temveč zelo uravnotežena po spolu s 44 športnicami in 46 športniki. Organizatorji za letošnje igre pravijo, da bodo najbolj trajnostno naravnane, urbane in vključujoče doslej. Slovenija bo vse to spet dokazala. Nastopila pa bo v kar 17 panogah,« je uvodoma povedal predsednik OKS Franjo Bobinac. Med četverico slovenskih kolesarjev je v olimpijski reprezentanci prvi na svetovni lestvici Tadej Pogačar, zaradi natrpanega urnika ni Primoža Rogliča, ki je osvojil zlato v vožnji na čas na prejšnjih OI leta 2021 v Tokiu.

V kronometru bo edini nastopil Jan Tratnik, poleg Pogačarja, ta čas vodilnega na dirki po Franciji, pa bosta v četverici na cestni še Luka Mezgec in Matej Mohorič. Ta zasedba pa se lahko glede na tedanje razmere spremeni po dirki po Franciji, kjer ta čas vodi Pogačar. »Selektorja imata pravico do zamenjav, a obenem tudi odgovornost, da v ekipo postavita najboljše,« je po seji IO OKS pojasnil predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović.

V preostalih ekipah posameznih panog so vsi tisti, ki so zdravi in so si nastop priborili. »V reprezentanci bodo prvič trije kolektivni športi, obe reprezentanci v rokometu in odbojkarji,« je izpostavil Bobinac. Zahvalil se je vsem, ki pomagajo slovenskemu športu in izpostavil slovensko znanje trenerjev in drugih, ki vodijo tekmovalce do uspehov na svetovnem odru.

Rekordni Pariz Število slovenskih športnikov in športnic na posameznih poletnih olimpijskih igrah od leta 1991. - 2024, Pariz: 90 športnikov

- 2021, Tokio: 54

- 2016, Rio: 63

- 2012, London: 65

- 2008, Peking: 62

- 2004, Atene: 79

- 2000, Sydney: 74

- 1996, Atlanta: 37

- 1992, Barcelona: 35

Pariz bo drugič po letu 1924 gostil igre, tako da bodo v Sloveniji obeležili stoletnico kolajne slovitega slovenskega telovadca Leona Štuklja, ki je prvo slovensko olimpijsko zlato osvojil leta 1924. »Veliko je simbolike v tem podatku. Poleg kolesarjev s Pogačarjem na čelu imamo v ekipi še kar nekaj res izjemnih športnikov. Ponosni smo lahko na to, veliko lahko dosežemo, a moramo se zavedati, da gredo tudi drugi narodi na OI zato, da bodo tam uspešni. Zagotovo pa bo slovenski šport znova združil sicer preveč razklan slovenski narod,« je povedal Bobinac.

V olimpijski odpravi so tudi nekateri najboljši v svetovnem merilu v svojih športih. Domala nepremagljiva Janja Garnbret bo v športnem plezanju branila zlato iz Tokia. Kajtar Toni Vodišek je nekdanji svetovni in evropski prvak, prav tako Kristjan Čeh v metu diska, sredi prejšnjega meseca je bil zlat na EP v Rimu. »Tu so še kajakaši in kanuisti na divjih vodah, judoisti, kar nekaj presenečenj lahko pripravijo tudi drugi, pustimo se pozitivno presenetiti. A sam menim, da je že sam nastop na OI velik dosežek za vsakega športnika,« je omenil Bobinac.

Vodja slovenske reprezentance Uroš Mohorič se je zahvalil vsem panožnim zvezam, klubom in trenerjem ter športnikom, ki so vlagali svoj trud, znanje in čas, da so se uvrstili na OI. »Presegli smo Atene izpred 20 let, med 90 tekmovalcev pa niso vključene rezerve. Spremljevalcev je 106, 195 oseb pa je v celotni reprezentanci, kar je zavidljiva številka v mednarodnem merilu, posebej zaradi številčnosti naše države. OKS se je v zadnjih letih zelo trudil, da bi zagotovil optimalne pogoje in priprave za vse udeležene športnike,« je dodal Mohorič.

Slednji je dobil tudi pooblastilo, da v primeru, da bo še kateri slovenski športnik po mednarodnih kriterijih dobil povabilo za nastop, izpelje postopke za njegov nastop, kar pa je po Bobinčevih besedah malo verjetno. Do 25. julija je rok za določitev zastavonoš na odprtju OI, Bobinac je ocenil, da bosta verjetno sodelovala dva, športnica in športnik.

Parc de la Villette bo tisti, na katerem bodo lahko slovenski navijači proslavili pričakovane slovenske medalje. »V tem parku bo namreč Slovenska hiša, kjer se bo predstavilo slovensko gospodarstvo, turizem, kultura in kulinarika. Mi pa pričakujejo številne visoke goste, tudi iz Mednarodnega olimpijskega komiteja, predsednike mednarodnih federacij različnih športov, pa tudi slovenski politični vrh,« je na spremljevalni del iger spomnil predsednik OKS.

Seznam slovenskih športnikov za olimpijske igre v Parizu 2024 (90):

- atletika (7): Kristjan Čeh (disk), Tina Šutej (palica), Anita Horvat (800 m), Matic Ian Guček (400 m ovire), Neja Filipič (troskok), Klara Lukan (5000 in 10.000 m), Lia Apostolovski (višina)

- golf (2): Ana Belac, Pia Babnik

- gorsko kolesarstvo (1): Tanja Žakelj

- jadranje (6): Toni Vodišek (kajtanje), Žan Luka Zelko (ilca 7), Lina Eržen (IQF), Lin Pletikos (ilca 6), Tina Mrak/Jakob Božič (470 mešano)

- judo (5): Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 53 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg)

- kajak kanu na divjih vodah (4): Eva Alina Hočevar (C1), Eva Terčelj (K1), Peter Kauzer (K1), Benjamin Savšek (C1);

- kolesarstvo (6): vsi cestna dirka, Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Luka Mezgec, Jan Tratnik (še na kronometru), Eugenija Bujak, Urška Pintar (obe še v kronometru)

- lokostrelstvo (2): Žiga Ravnikar, Žana Pintarič

Nacionalna oblačila olimpijcev za »prosti čas«. FOTO: OKS

- namizni tenis (3): Darko Jorgić, Deni Kožul (oba posamezno in ekipno), Peter Hribar (ekipno)

- odbojka (12): Alen Pajenk, Dejan Vinčić, Gregor Ropret, Jan Kozamernik, Jani Kovačič, Klemen Čebulj, Nik Mujanović, Rok Možič, Sašo Štalekar, Tine Urnaut, Tonček Štern, Žiga Štern

- plavanje (5): štafeta 4 x 100 m prosto: Neža Klančar (še 50 in 100 m prosto), Janja Šegel, Katja Fain in Tjaša Pintar ter Sašo Boškan (200 m prosto)

- ritmična gimnastika (1): Jekaterina Vedenejeva

- rokomet: (28+2): nastopi po 14 rokometašev in rokometašic ter še po ena rezerva

ženske: Alja Varagić, Amra Pandžić, Ana Abina, Ana Gros, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Ema Abina, Maja Svetik, Maja Vojnovič, Nataša Ljepoja, Nina Spreitzer, Tamara Mavsar, Tjaša Stanko, Valentina Tina Klemenčič

moški: Aleks Vlah, Blaž Blagotinšek, Blaž Janc, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Domen Novak, Jure Dolenec, Klemen Ferlin, Matej Gaber, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Staš Slatinek Jovičič, Tilen Kodrin, Urban Lesjak

- športna gimnastika (1): Lucija Hribar

- športno plezanje (3): Janja Garnbret, Mia Krampl, Luka Potočar

- tekvondo (1): Patrik Divkovič

- veslanje (1): Isak Žvegelj