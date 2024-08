Cirkusu v Parizu prispeval še dodatno razsežnost

V nadaljevanju preberite:

V olimpijski vasi je hodil zakrit s klobučkom in sončnimi očali, da ga drugi udeleženci »sotrpini« ne bi prepoznali, in ga nadlegovali za avtograme in selfije. Je namreč najhitrejši človek na svetu, poleg tega je vsaj deloma »pokril« zvezdniško praznino, ki je nastala, ko se je športno upokojil jamajški »šovmen« Usain Bolt. Če je atletski svetovni rekorder na 100 in 200 metrov po zmagah s svojo značilno gesto pokazal strelo (angleško Lightning Bolt, to je tudi njegov vzdevek), pa Noah Lyles bolj prednjači po nastopaškem vedenju in hvalisanju. A se tudi ima (deloma) za kaj pohvaliti. Na olimpijskih igrah v Parizu si je tako prišprintal naslov na 100 m, načrtovani trojček zlatih odličij, še 200 m in štafeta 4 x 100 m z ZDA, pa mu ni uspel. Več v članku.