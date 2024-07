Dež kroji sobotni olimpijski dan v Parizu

Deževje, ki je zaznamovalo že petkovo slovesnost ob odprtju olimpijskih iger, se v soboto v francoski prestolnici nadaljuje ter povzroča težave organizatorjem, ki so bili zaradi vremena primorani vsaj za kakšno uro prestaviti marsikatero tekmovanje, vključno s teniškim turnirjem.

Dan po odprtju, ko so tekmovanja že v polnem zamahu, so organizatorji sporočili, da so zaradi nevarnih, spolzkih razmer prestavili moško ulično rolkanje, ki naj bi potekalo danes na znamenitem trgu Place de la Concorde, a je sedaj na sporedu v ponedeljek.

Dež je prav tako zagodel organizatorjem teniškega turnirja na peščeni podlagi Roland Garrosa, saj so bili nastopi v prvem krogu turnirja na desetih nepokritih zunanjih igriščih prestavljeni za nekaj ur, z izjemo tistih na teniških igriščih Philippe Chatrier in Suzanne Lenglen, ki sta opremljena z zložljivo streho.

Odbojka na mivki se je navkljub dežju pričela na začasnem štadionu tik ob Eifflovem stolpu. Gledalci so se morali prebiti skozi vztrajni dež in blatne luže, a so nato v dežnih plaščih in z dežniki navdušeno pospremili začetek turnirja. Ne zgodi se pogosto, da so tekme v tem športu prestavljene zaradi dežja, izjeme so le nevihte.

Dež je zaznamoval tudi ženski kronometer, ki je potekal po mokrih pariških ulicah. Zmagala je Avstralka Grace Brown, potem ko je padlo več tekmovalk, vključno s favoritko pred tekmovanjem, Američanko Chloe Dygert, ki ji je spodrsnilo in je bila na koncu tretja.

V nedeljo naj bi bilo v Parizu pretežno sončno, a pojavljajo se bojazni, da bi močno deževje lahko povečalo prisotnost fekalij v reki Seni, kjer naj bi že v torek potekal plavalni del triatlona v moški konkurenci. Organizatorji sicer še vedno verjamejo, da bodo tekmovalci lahko zaplavali v Seni.