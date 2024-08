Evenepoel kljub menjavi kolesa olimpijski prvak na cestni dirki, Tratnik osmi

Belgijski kolesarski as Remco Evenepoel je zmagovalec cestne dirke na olimpijskih igrah v Parizu. Na razgibani trasi, dolgi 273 km, v okolici francoske prestolnice, se je Belgijec 15 km pred ciljem odpeljal tekmecem in na koncu ciljno črto, kljub menjavi kolesa le 3 km pred koncem, prečkal 1:11 minute pred srebrnim domačinom Valentinom Madouasom. Jan Tratnik je ciljno črto prečkal kot osmi.

Kolesarji so se danes pognali na najdaljšo olimpijsko dirko v zgodovini. V 273 km so prekolesarili tudi 2800 višinskih metrov razlike, bronasto medaljo pa si je po ciljnem sprintu manjše skupine, v katero se je pred koncem priključil tudi najboljši Slovenec Jan Tratnik, priboril še en Francoz Christophe Laporte z zaostankom 1:16 minute.

Evenepoel je s tokratno zmago postal prvi moški v zgodovini OI, ki je dobil tako cestno dirko kot vožnjo na čas. V deževnem kronometru je Belgijec za 15 sekund ugnal Italijana Filippa Ganno in za 25 svojega rojaka Wouta van Aerta. Prav tako je svetovni prvak cestne dirke iz leta 2022 postal najmlajši zmagovalec olimpijske cestne dirke s 24 leti. Slavil je tudi z največjo razliko po letu 1980, takrat je Rus Sergej Suhoručenkov zmagal s skoraj tremi minutami naskoka. Za Belgijca pa je to sicer 58. profesionalna zmaga v karieri in osma v letošnji sezoni.

Od Slovencev je dirko najvišje končal Tratnik, ki je ciljno črto pred Eifflovim stolpom prečkal kot osmi v času tretjeuvrščenega Laporta. Luka Mezgec je zaostal 7:23 minute in zasedel 38. mesto. Preostala Slovenca Matej Mohorič in Domen Novak nista končala dirke. Prvi je imel okoli 50 km pred ciljem tudi tehnične težave in moral menjati kolo.

Olimpijski zmagovalec se na pariške znamenitosti ni oziral. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Slovenska kolesarska reprezentanca je po zaslugi Jana Tratnika olimpijsko preizkušnjo v Parizu končala zadovoljna. Osmouvrščeni Tratnik je bil zelo zadovoljen z razpletom, potem ko je po vožnji na čas prejšnjo soboto deloval povsem izmučeno. Luka Mezgec pa je prav tako pohvalil tako rojaka kot celotno ekipo.

»Na takih dirkah moraš biti agresiven, tudi v Avstraliji na svetovnem prvenstvu sem bil skoraj srebrn, pa nismo imeli ekipe za nadzirati dirko. Če verjameš, se ti izide. Verjel sem vase, imel sem dobre noge, sicer je bilo zadnjih 50 km res težkih, ko ne veš več, ali si dosti dober ali ne,« je dirko ocenil Jan Tratnik.

»Nisem odnehal, poskušal sem in poskušal ter videl, da se lahko borim za visoka mesta,« je pristavil in se obrnil še k šprintu skupine za tretje mesto: »Kdor ima dober šprint, je lahko poskusil. Sam nisem dober šprinter, še posebej po lanski poškodbi kolena, ki mi je največ vzela prav v tem pogledu. Na koncu sem dal vse, kar sem lahko.«

Zdaj »izjemno zadovoljen« odhaja na več kot zaslužen oddih. Tega je potreboval tudi po kronometru. Dan izpred sedmih dni je opisal na pomenljiv način. »Malce sem se spočil, saj ni neke hude matematike. Upati na dober dan, še vedno pa sem moral opraviti dober trening ta teden. Po Touru res ni bilo časa za pripravo na kronometer, tudi vse tehnične težave ... Tisto je bil 'posran' dan, za pozabiti. Šel sem domov, sem prišel motiviran in naredil vse za to, da dosežem čim boljši rezultat,« je dejal.

Mathieu van der Poel in Wout van Aert. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Lažje mi je bilo, ker sem šel domov. Že tako me nič ni doma. Ravno toliko, da sem se za dva dni dal povsem na 'off' in že to je veliko pomenilo. Rekel sem si, da lahko dam le vse od sebe in če napadem 80 km do cilja in če ne gre, ne gre, odstopim in grem domov. Si vsaj lahko rečem, da sem poskusil,« je še pristavil Tratnik.

Najboljša slovenska uvrstitev na cestni dirki OI ostaja tretje mesto Tadeja Pogačarja iz Tokia. Zgolj hipotetično je o zvezdniškemu rojaku, ki se dirke v Parizu ni udeležil zaradi utrujenosti po Touru, spregovoril tudi Tratnik. »Saj Tadej je Tadej, njemu vse ustreza, on lahko vse. Kaj bi bilo, če bi bilo ... Zagotovo bi bil dober in favorit. Vendar to je bil tudi Wout van Aert, pa ga ni bilo spredaj. Zdaj nima smisla o tem razpredati,« je na vprašanje novinarjev o možnostih Pogačarja na tovrstni dirki odvrnil najboljši Slovenec.

Jan Tratnik (v sredini) se je izkazal. FOTO: Tim De Waele/AFP

Še drugi Slovenec v cilju Luka Mezgec, je za zmagovalcem na 38. mestu zaostal sedem minut in 23 sekund, medtem ko sta Matej Mohorič in Domen Novak odstopila. »Vedeli smo, da bo zahtevno in da bo šlo mož na moža. Po zmagovalcu vidiš, kako zahtevna je dirka. Ko Remco zmaga, nikoli ni preprosto. Mislim, da smo kot ekipa super razdelili naloge, Jan je vrhunsko branil slovensko čast. Lahko smo zadovoljni,« je v mešani coni razlagal Mezgec.

Šestintridesetletni Kranjčan je nato razkril, kakšne so bile naloge v slovenski izbrani vrsti. »Domen Novak je imel nalogo, da od štarta nadzoruje položaj, nato pa smo si rekli, da se bomo podredili stilu dirkanja velikih držav,« je začel član Jayco AlUle.

»Ko je Novak opravil nalogo, smo vedeli, da sta tu še Matej in Jan, da pokrivata napade in gresta na moč. Sam bi nekako poskušal 'zborbati', če bi bila večja skupina. A klanec na Montmartre je bil zame prehiter, 50 m predolg in sem zaostal. Jan pa je spredaj vrhunsko oddelal,« je še dodal Mezgec.

Zdaj ga čaka najprej nekaj počitka po zahtevnem delu sezone doslej. »Za seboj imam že skoraj 70 tekmovalnih dni. Po počitku sledita dirki za veliko nagrado Plouayja in Hamburga. Čisto na koncu pa SP za Tadeja Pogačarja, kjer mu želim pomagati,« je zatrdil Mezgec.

»Glede na zmagovalca vemo, da mu lahko le Tadej parira. Na žalost ne bomo nikoli vedeli,« je nato še za konec o zmagovalcu letošnjega Gira in Toura dejal Mezgec.