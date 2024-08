Najprej vnuki, potem olimpijske igre

Letošnje olimpijske igre prinašajo ogromne starostne razlike med tekmovalci. Med najmlajšim in najstarejšim olimpijcem je namreč kar 44 let razlike. Najstarejša športnica v Parizu Mary Hanna bo letos praznovala 70. rojstni dan, najstarejši tekmovalec pa je 65-letni španski jahač Juan Antonio Jiménez.

Starost ni ovira

Ameriška gimnastičarka Simone Biles je sicer na predstavitvi olimpijske ekipe povedala, da se »pri 27 letih počuti kot babica«, a kljub temu lahko rečemo, da je starost pri tekmovalcih vse prej kot ovira. Analize kažejo, da so finalisti in zmagovalci najpogosteje starejši od povprečja. Raziskovalci na Oxfordu so namreč po analizi olimpijskih rezultatov in kariere olimpijcev prišli do ugotovitve, da so finalisti v povprečju celo za leto in pol starejši od povprečne starosti tekmovalcev. Izjema so bile olimpijske igre leta 2008, ko so medalje osvojili takrat le 22- in 23-letni tekači Usain Bolt, Shelly-Ann Fraser-Pryce in Allyson Felix in s tem uspešno znižali povprečno starost vseh udeleženih. Ti so zadnja tri desetletja povprečno stari 26 let, z izjemo tokijskih iger, ki so bile zaradi pandemije tudi zamaknjene za eno leto, prav eno leto pa je tudi starostno odstopanje tekmovalcev, ugotavljajo oxfordski raziskovalci.

Najstarejši olimpijec je letos 65-letni Španec Juan Antonio Jiménez, ki je že nastopil in iz Pariza odšel brez kolajne. FOTO: Zohra Bensemra/Reuters

Znanje in izkušnje štejejo

Najstarejša olimpijka v Parizu je z 69 leti več kot štirideset let starejša od povprečja. Avstralska jahačica Mary Hanna, za katero so pariške igre že sedme, sicer prihaja zgolj kot rezerva. S šestimi udeležbami pa je kljub temu ženska z največ nastopi na olimpijskih igrah ter najstarejša Avstralka, ki je kdaj nastopila na igrah – ta dosežek je osvojila že v Tokiu, kjer je nastopila pri 66 letih.

Čeprav si s svojimi nastopi olimpijka še ni priborila medalje, je med Avstralci izjemno priljubljena, v svojem prostem času pa poučuje mlade jahače, z možem vzgaja konje in čas preživi s svojimi vnuki. Pot do Pariza pa je bila letos za Avstralko še toliko daljša. V preteklem letu je bila namreč zaposlena z zdravljenjem kožnega raka, ki ga je uspešno prestala, a zaradi zdravljenja na konjih ni mogla preživeti toliko časa, kot bi si ga želela, poroča jahaška revija Horse&Hound.

Kljub temu bo v primeru poškodbe med avstralskimi jahači letos v 70. letu starosti nastopila na olimpijskih igrah. »O starosti ne razmišljam. Na svetu je veliko vrhunskih jahačev, ki so starejši od mene. Med jahači starosti ne omenja nihče, to se zgodi le, ko sestopim s konja, in iskreno povedano, je kanček nenavadno. Če si zdrav in v formi, potem pač tekmuj. Vse dokler ti telo in um dovolita,« je za avstralsko revijo Horse&Hound povedala Avstralka in dodala, da se »z leti le še izboljšaš, pridobiš novo znanje in izkušnje«.

Zhiying Zeng se je tokrat prvič uvrstila na olimpijske igre, kjer je v namiznem tenisu zastopala Čile. A čeprav je svoj prvi nastop dosegla šele v 59. letu starosti, namizni tenis igra že od malih nog. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Najstarejši olimpijec pa je letos 65-letni Španec Juan Antonio Jiménez, ki je že nastopil in iz Pariza odšel sicer brez kolajne. Tako kot Mary Hanna je tudi Jiménez jahač, to pa so njegove tretje olimpijske igre. Zadnjič se je iger udeležil pred dvema desetletjema, ko je v Atenah osvojil srebrno medaljo, letos pa se je vrnil, da bi izenačil ali celo izboljšal uspeh. »Veselim se nastopa na igrah. Uvrstitev služi kot potrditev trdemu delu, ki sem ga svojim konjem in jahanju posvetil v preteklih letih,« je povedal pred odhodom v Pariz. »Na prvem tekmovanju je bila izkušnja čarobna, nad vsem sem bil navdušen. Ko sem se iger udeležil drugič, sem že vedel, kaj pričakovati, in to je odražal tudi moj nastop, s katerim sem si takrat priboril srebrno kolajno.« je še dodal Jiménez.

Za Španca je bil to mogoče zadnji olimpijski nastop, zagotovo pa je bil za njegovega konja: 15-letnega žrebca Euclidesa MOR čaka upokojitev.

Na igre 38 let po upokojitvi

Na uresničitev dolgoletnih sanj pa je več desetletij čakala tudi Zhiying Zeng. Ta se je letos prvič uvrstila na olimpijske igre, kjer je v namiznem tenisu zastopala Čile. A čeprav je svoj prvi nastop dosegla šele v 59. letu starosti, namizni tenis igra že od malih nog.

Na Kitajskem, kjer je odraščala, je njena mama namreč poučevala namizni tenis, in tudi Zhiying Zeng je bila nad športom kaj hitro navdušena, mamin poklic pa ji je omogočal, da je trenirala skupaj s profesionalnimi igralci. Pri devetih je prvič odložila lopar. »Bila sem tipičen uporniški otrok, ki ni želel početi stvari s svojimi starši,« je za CNN povedala olimpijka. Včlanila se je v lokalni klub za namizni tenis in kljub temu, da je bila takrat stara zgolj 11 let, je bil njen talent za šport očiten. Leto dni kasneje je že osvojila naziv mladinske državne prvakinje.

Z 49 leti je bil Rajmond Debevec na svojih osmih olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu najstarejši slovenski tekmovalec. Foto: Matej Družnik

A leta 1986 so se pravila igranja namiznega tenisa spremenila, kar je močno vplivalo na njeno igro. Odločila se je zapustiti reprezentanco in se pri komaj 20 letih upokojiti. Prav to ji je tudi omogočilo, da je sprejela povabilo za poučevanje otrok v Čilu, kjer je svojo strast za namizni tenis delila z drugimi. Kljub temu pa sama za lopar ni poprijela več kot desetletje. »Ko pa je moj sin dopolnil 13 let in veliko časa preživel za računalniškimi igrami in televizijo, sem se odločila, da tudi njega naučim, kako igrati,« se je za CNN spominjala Zhiying Zeng. Lopar je ponovno odložila takoj, ko se je njen sin dovolj opogumil, da je treninge in tekmovanja obiskoval sam.

Najstarejši olimpijec vseh časov je bil švedski strelec Oscar Swahn, ki je v 73. letu starosti nastopil na olimpijskih igrah v Antwerpu leta 1920. FOTO: Wikipedija

Tretjič je lopar ponovno prijela med pandemijo: »Veliko smo jedli in se čisto nič gibali. Želela sem samo nekaj početi!« Kljub letom, ki so minila, je hitro spoznala, da v namiznem tenisu še vedno uživa in je v njem tudi dobra. Želela se je preizkusiti in pomeriti z drugimi, ki so igrali namizni tenis, zato se je pridružila lokalnemu igralnemu klubu. In izkazalo se je, da je med boljšimi. Na Južnoameriškem prvenstvu v namiznem tenisu 2023 je s svojo skupino osvojila prvo mesto, samostojno si je priborila tudi naziv podprvakinje, na Panameriških igrah 2023 je čilska reprezentanca osvojila tretje mesto, na kvalifikacijskem turnirju v Peruju pa si je Zhiying Zeng pri 58 letih starosti zagotovila tudi mesto na letošnjih olimpijskih igrah. »Ko igram, pozabim na vse svoje skrbi in dvome,« je povedala za CNN. »Ponovno se počutim, kot bi bila stara 15!«