Olimpijski šampionki ni mar za slavnega košarkarja

Olimpijske igre so pisale vrsto čudovitih zgodb, v katere so bili vpleteni mnogi športniki slavnih staršev. V ameriški ženski nogometni reprezentanci, ki je osvojila naslov olimpijskih prvakinj, je imela od glavnih vlog Trinity Rodman, hči slavnega košarkarja Dennisa Rodmana. Toda 22-letna nogometašica z nekdanjim zvezdnikom lige NBA nima stikov in ni del njenega življenja.

»Iskreno, ne morem povedati nič slabega o njem. Imel je težavno kariero in težka obdobja. Čudno je biti hčerka, ki tako govori o očetu. Človek bi mislil, da bi bilo ravno obratno, a razumem, kaj vse je dal skozi kariero. In trenutno najinega odnosa pravzaprav ni. Mislim, da je to kar v redu,« ni grajala, ne hvalila 22-letna zvezdnica očeta, ki je ob ločitvi od njene matere leta 2012 za preživnino dolgoval 900.000 evrov.