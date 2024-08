V Parizu danes prvi slovenski nastopi

Pariz se je danes zbudil v prvo para­olimpijsko jutro in v dan, ko bodo prišli na plan vsa hrepenenja, upi in želje 4464 parašportnikov. Na 17. poletnih paraolimpijskih igrah bo tekmovalo kar 167 nacionalnih ekip in begunska ekipa parašportnikov. Tako veliko držav udeleženk še ni bilo, novinci v paraolimpijski družini so Kiribati, Eritreja in Kosovo. Francija drugič v zgodovini gosti paraolimpijske igre: prvič je leta 1992 gostila zimske, letos prvič poletne.

Domačini so se dobro pripravili na dogodek globalnih razsežnosti in prve igre po covidu-19, česar se, poleg gledalcev na tribunah, veselijo tudi parašportniki. V Tokiu pred tremi leti ni bilo gledalcev, že zato so tokratne igre drugačne, spet tiste stare, klasične, ko bo s tribun slišati glasno navijanje. Zanimanje za igre je izjemno: sinočnje odprtje je spremljalo več kot 300 milijonov gledalcev po svetu (tudi na TV Slovenija 2, ki prenaša vse slovenske nastope). Organizatorji so sinoči objavili, da je prodanih že dva milijona vstopnic.

»Vsi smo zelo vznemirjeni zaradi iger. Prepričan sem, da bomo imeli najbolj vključujoče igre doslej. V mestu je sijajno vzdušje, mislim, da bodo Parižani, ki so zamudili julijske igre, zdaj nadoknadili in se pridružili zabavi. Prizorišča so fantastična,« se je iger razveselil Andrew Parsons, Brazilec na čelu Mednarodnega paralimpijskega komiteja.

»S tem projektom sem se veliko naučil o socialnih problemih, ki so povezani s problematiko invalidnosti. Upam, da bo ta slovesnost kaj spremenila za vse nas,« je ob odprtju paraolimpijskih iger povedal režiser odprtja, švedski koreograf Alexander Ekman.

Osemdeset let

Že v dneh pred začetkom so v Francijo prinesli paraolimpijski ogenj. Ta je prišel iz Velike Britanije, v spomin na prve igre za športnike invalide, ki so jih izvedli v Stoke Mandevillu. Letos mineva 80 let, odkar je Ludwig Guttmann v bolnišnici Stoke Mandeville v Veliki Britaniji odprl center za poškodbe hrbtenjače. Hotel je pomagati številnim poškodovanim vojnim veteranom in civilistom. Sir Guttmann je bil vizionar, naredil je korak naprej in 29. julija 1948, na dan otvoritvene slovesnosti olimpijskih iger v Londonu, kar sam v Stoke Mandevillu organiziral prvo tekmovanje za športnike na invalidskem vozičku.

To so bili zametki paraolimpizma, kot ga poznamo danes. Leta 1952 so imele igre mednarodni pečat, bile so trden temelj za moderni paraolimpizem, ki se je začel z igrami v Rimu leta 1960. Tokratne igre se bodo končale 8. septembra.

Na sinočnjem odprtju se je predstavila tudi štirinajstčlanska slovenska odprava. Zastavo sta nosila odbojkarica Lena Gabršček in atlet Henrik Plank. Danes se bodo začela tekmovanja tudi za slovenski tabor: paralokostrelski dvojec Dejan Fabčič (od 13. ure naprej) in Živa Lavrinc (ob 17. uri) bo imel popoldne kvalifikacije v posamični konkurenci, ob 18. uri pa bo prvo tekmo predtekmovanja odigrala naša odbojkarska reprezentanca, tudi aktualna evropska podprvakinja – pomerila se bo s Kanado, svetovnimi ­podprvakinjami.