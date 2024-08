Pia že pogleduje proti Los Angelesu 2028

Najboljša slovenska igralka golfa Pia Babnik je pri komaj 20 letih že drugič tekmovala na olimpijskih igrah. Po premieri v Tokiu 2021, kjer je zasedla 34. mesto, je v Parizu storila velik korak naprej in pristala na 22. mestu. Po drugem dnevu je bila celo v igri za kolajno, ki ji je zaradi dveh ponesrečenih udarcev že naslednji dan spolzela iz rok. Vseeno je Ljubljančanka spektakularno zaključila obisk mesta luči, saj je bila ob srebrnem Toniju Vodišku zastavonoša slovenske reprezentance na zaključni slovesnosti.

»Bila sem res prijetno presenečena. V nedeljo zjutraj so mi sporočili, da se Janja Garnbret slabo počuti in da bo ta čast doletela mene. Zaključna slovesnost je bila vsekakor boljša kot odprtje iger, čeprav je trajala zelo dolgo. Mimohod z zastavami je minil hitro, vlekli pa so se govori. Na koncu smo le dočakali spektakel in povrhu še koncert ter ognjemet. Res je bilo zanimivo, splačalo se je vztrajati do konca,« je Pia delila še sveže olimpijske spomine.

Pia Babnik je tudi na olimpijskih igrah pokazala, da sodi v razširjeni vrh svetovnega golfa. Foto Pierre-Philippe Marcou/AFP

Na igre se je kot druga rezerva uvrstila tik pred zdajci, njena igra in rezultat pa sta potrdila, da se je dokončno izvlekla iz slepe ulice, v kateri je tavala lani zaradi poškodbe in vseh posledic, ki so botrovale tudi spremembam v tehniki igranja. »Pod črto lahko rečem, da je bilo vse super. V Pariz sem prišla kot 60. igralka na turnirju, prebila pa sem se v prvo polovico. Če bi lani ob težavah s poškodbo po polovici leta odstopila s tekmovanj, bi zadržala status za neposredno uvrstitev na OI. Zato sem toliko bolj vesela, da sem si z igrami, sploh s tremi uvrstitvami med deset junija v evropski seriji priigrala nastop v Parizu. Res je, da sem imela tudi lepo priložnost, da bi se vmešala v boj za kolajne. Imela sem nekaj slabih trenutkov, ki so me stali višje uvrstitve. Tako pač je. To je golf,« ničesar ne obžaluje članica GK Trnovo. Zanimivo, da si je 22. mesto delila s prvo igralko sveta Američanko Nelly Korda, ki je v Parizu branila zlato kolajno iz Tokia.

Pia Babnik je na igrišču La National izpadla iz boja za olimpijske kolajne tretji dan turnirja, ko je na 15. luknji potrebovala kar osem udarcev. Foto Emmanuel Dunand/AFP Foto Emmanuel Dunand/AFP

Takoj je spet pristopila k delu

In kako bi primerjala tokijsko in pariško dogajanje pod petimi krogi? »V Tokiu pač ni bilo gledalcev zaradi epidemije covida-19, tokrat pa je bilo povsem drugače. Množice gledalcev so vsak dan spremljale turnir, bili so zelo hrupni, saj to ni tisto značilno občinstvo, ki obiskuje naše turnirje po svetu. Tam gre večinoma za golfiste, v Parizu pa so sproščeno in glasno navijali, a vseeno to zame ni bilo moteče. Če je bilo preglasno, sem pač malce počakala z udarcem.« Navdušilo jo je tudi sproščeno druženje s slovenskimi športniki in športnicami, s katerimi se odlično razume, kot smetana na torti pa je bila še vloga zastavonoše na sklepni prireditvi na Stade de Franceu.

Pia Babnik je na igrišču La National izpadla iz boja za olimpijske kolajne tretji dan turnirja, ko je na 15. luknji potrebovala kar osem udarcev. Foto Emmanuel Dunand/AFP

Pia Babnik si želi nastopiti tudi na naslednjih igrah čez štiri leta v Los Angelesu. »Seveda bom delala na tem, da se bom neposredno uvrstila na turnir, brez napetega čakanja do zadnjega.« K delu je pristopila takoj. Medtem je Pia že na Škotskem. Prihodnji teden (od 22. do 25. t. m.) bo namreč na igrišču St. Andrews, najstarejšem na svetu, zadnji major sezone v elitni seriji LPGA z nagradnim skladom 9 milijonov dolarjev (8,2 milijona evrov). V ponedeljek bo odigrala kvalifikacije s ciljem, da bi se uvrstila na turnir. (»Igra se le 18 lukenj, kar vselej predstavlja neke vrste loterijo.«) Če ji ne bo uspelo, se bo preselila na Irsko, kjer jo teden pozneje (od 29. avgusta do 1. septembra) čaka nastop na tekmovanju v okviru evropske serije.