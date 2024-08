Poljska napovedala kandidaturo za OI leta 2040 ali 2044

Poljski premier Donald Tusk je oznanil, da namerava Poljska kandidirati za organizacijo olimpijskih iger leta 2040 ali 2044. Poljska bi tako prvič gostila največji športni dogodek, za katerega se sicer ogrevajo tudi v Nemčiji.

Tusk je omenjeno odločitev posvetil predvsem mladim, ki so danes stari 10, 12 in 15 let. »Mesece smo delali na tem, da bi sanje o olimpijskih igrah na Poljskem postale resničnost,« je na družbenem omrežju X zapisal Tusk.

Ob tem je dodal, da bi se sanje lahko uresničile leta 2040 ali 2044. Mednarodni olimpijski komite prireditelja iger običajno izbere sedem let pred največjim športnim dogodkom. Proces poteka v dveh fazah, ki se iztečeta v roku dveh let.

O kandidaturi za igre razmišlja tudi Nemčija, ki bi prav tako lahko gostila igre leta 2040 ali že 2036.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je tako že v začetku avgusta v Parizu podpisala sporazum z Nemško olimpijsko športno federacijo in zainteresiranimi mesti ter zveznimi deželam o organizaciji poletnih olimpijskih iger.

Nemčija je doslej poletne olimpijske igre gostila dvakrat, in sicer leta 1936 v Berlinu ter leta 1972 v Münchnu. Istega leta kot poletne v Berlinu je gostila tudi zimske olimpijske igre v Garmisch-Partenkirchnu.