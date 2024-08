Tiršek na paraolimpijskih igrah do zlate kolajne

Strelec Franček Gorazd Tiršek je na paraolimpijskih igrah v Parizu osvojil zlato kolajno v disciplini z zračno puško stoje v kategoriji R4. Za najuspešnejšega člana slovenske ekipe v Parizu je to že peto odličje na igrah v karieri, a prvo zlato.

Tiršek je v predtekmovanju osvojil šesto mesto in si tako zagotovil nastop med osmerico, ki si zagotovi boje za kolajne.

V finalu je nato streljal zelo zanesljivo, se kmalu prebil na četrto mesto in nato že med tiste, ki dobijo odličja. V boju na izločanje se je z mirnimi nastopi, ustrelil je tudi 10,7 in 10,8, prebil vse do odločilnega boja za zlato z domačinom Tangyuem de la Forestom.

V zadnjih dveh strelih je bil spet natančnejši in na koncu zmagal z 0,2 kroga prednosti. Dosežek 253,3 v finalu pa je tudi nov paraolimpijski rekord. Bron je dobil Korejec Huntae Seo.

Disciplina zračna puška stoje je sicer Tirškova najmočnejša; v njej si je pristreljal tri od štirih paraolimpijskih odličij v karieri, drugi je bil tako v Londonu 2012, Riu 2016 kot v Tokiu pred tremi leti. Eno bronasto kolajno ima še v disciplini zračna puška leže R5 iz Tokia pred tremi leti.