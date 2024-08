Slovenija – Francija (V ŽIVO)

–Slovenske odbojkarje (na fotografiji kapetan Tine Urnaut), ki so se na olimpijskem turnirju v Parizu že uvrstili v četrtfinale tekmovanja, danes ob 17. uri čaka še zadnja tekma v skupinskem delu proti Franciji.

»Zagotovo bo proti Francozom čustveno. So aktualni olimpijski prvaki in igrajo doma. Lani smo jih na EP premagali v boju za bron, tudi letos smo v ligi narodov dobro igrali proti njim. Ekipi bosta zelo motivirani v lovu na zmago, a kaj lahko sploh drugega pričakujemo od domačinov na OI? Sem ponosen, da smo tukaj in lahko igramo proti prvakom v njihovi hiši. To je kljub vsemu dvoboj med dvema izmed največjih ekip na svetu,« pravi slovenski selektor Gheorghe Creţu.

Tekmo Slovenija – Francija bomo spremljali v živo.